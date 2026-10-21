Los sanatorios y clínicas privadas mantendrán 48 horas sin atención para afiliados de PAMI por un reclamo económico que indica diferencias entre ingresos y costos.

Esta suspensión puede afectar consultas médicas, estudios, prácticas ambulatorias y otras prestaciones programadas. El alcance dependerá de cada establecimiento, por lo que se recomienda a los afiliados confirmar sus turnos antes de concurrir.

La medida ha sido convocada para prestadores de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, no se difundió un listado completo y actualizado de todas las instituciones adheridas. Por eso, no puede darse por hecho que todas las clínicas de ambas provincias interrumpan los mismos servicios.

En San Carlos de Bariloche, el Hospital Privado Regional y el Sanatorio San Carlos confirmaron su adhesión a la suspensión prevista para este miércoles y jueves.

En General Roca, el Sanatorio Juan XXIII es uno de los establecimientos cuyos representantes ratificaron públicamente la continuidad del reclamo.

Qué hacer en caso de tener un turno

La principal recomendación para los afiliados de PAMI es comunicarse con su clínica o sanatorio antes de concurrir, en especial si tienen consultas, estudios o procedimientos previstos para el miércoles 21 o el jueves 22 de octubre.

En una suspensión similar realizada a fines de agosto, el reclamo alcanzó consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras que se mantuvieron las guardias y las emergencias.

Sin embargo, las entidades no detallaron de manera individual cómo funcionará cada servicio durante estas nuevas 48 horas. Ante una urgencia médica, no se debe postergar la búsqueda de asistencia.

Cómo seguirá el resto de la semana

La reunión técnica prevista para este jueves entre PAMI y representantes de otros sectores prestadores podría abrir una nueva instancia de negociación. Sin embargo, las clínicas patagónicas mantenían la suspensión de servicios durante las dos jornadas anunciadas.

Los afiliados de Neuquén y Río Negro deberán verificar con sus clínicas y sanatorios cómo funcionará la atención durante este miércoles y jueves, especialmente en el caso de consultas, estudios e intervenciones programadas.