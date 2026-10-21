El miércoles 21 y el jueves 22 de octubre habrá una suspensión por 48 horas en las clínicas y sanatorios privados de la Patagonia para afiliados al PAMI. La medida fue anunciada por la agrupación Clínicas de la Patagonia y Salud Federal, que advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de atención y las dificultades económicas que atraviesa el sector.

La decisión se tomó después de varios meses de gestiones sin resultados. Además, indicaron que sigue sin respuesta un pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El objetivo de la audiencia era para abordar el estado de los servicios médicos que se brindan a los jubilados, sin embargo no llegaron a tener el encuentro.

Desde la región se indicó que, mientras otras cámaras de prestadores resolvieron postergar la medida a la espera de una reunión técnica con PAMI prevista para el jueves, las clínicas de la Patagonia decidieron mantener la suspensión de servicios.

PAMI sostiene que el aumento de todo el año no es suficiente para cubrir el último tramo de aumentos salariales, es por eso que en la Patagonia se mantienen las medidas de fuerza.

Los reclamos y la continuidad del paro

Entre los principales planteos, las entidades cuestionaron los valores que PAMI reconoce por las prestaciones médicas. De acuerdo con el comunicado, el atraso acumulado en los valores retributivos se ubica entre el 100% y el 131% en dos años.

Salud Federal y Clínicas de la Patagonia alertaron que la situación afecta las prestaciones destinadas a casi seis millones de afiliados de PAMI en todo el país.

Según sostuvieron, en los últimos meses la obra social comenzó a derivar contratos hacia hospitales públicos, lo que redujo la cantidad de pacientes asignados a clínicas privadas. Las entidades advirtieron que ese proceso podría profundizar las dificultades del sistema si no se adoptan medidas para revertirlo.

El objetivo de la suspensión, explicaron, es obtener una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones y avanzar hacia una solución de fondo.

Por el momento no se detalló el alcance de la medida o los servicios que se mantendrán durante estas 48 horas.