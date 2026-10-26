Más de 15.000 usuarios residenciales se inscribieron en las primeras 48 horas de funcionamiento del formulario de la Tarifa Neuquina, el programa provincial que ofrece una bonificación del 30% en las facturas de electricidad de los hogares abastecidos directamente por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Según los datos actualizados, ya se registraron 15.058 adhesiones, equivalentes al 15,5% de los usuarios alcanzados. Para recibir el beneficio en la próxima factura, con vencimiento en diciembre, es necesario completar la inscripción hasta el 10 de noviembre.

La bonificación se aplica sobre el cargo fijo y el cargo variable de la tarifa eléctrica residencial. El programa tiene un universo estimado de 96.000 hogares y requiere que los usuarios realicen el trámite para acceder al descuento.

Cuándo llega el descuento a la factura del EPEN

La fecha de inscripción determina en qué factura se verá reflejada la bonificación de la Tarifa Neuquina.

Hasta el 10 de noviembre: el descuento del 30% se verá reflejado en la factura del EPEN con vencimiento en diciembre.

Después del 10 de noviembre: la bonificación se aplicará en la factura siguiente, de acuerdo con el cronograma previsto para el programa.

Por eso, quienes quieran recibir el beneficio en la factura con vencimiento en diciembre deben completar el formulario antes de que finalice el plazo establecido.

El descuento alcanza al cargo fijo y al cargo variable de la tarifa residencial. No se trata de una reducción general para todos los usuarios de electricidad de la provincia, sino de un beneficio destinado a los hogares que reciben el servicio directamente del EPEN y cumplen con las condiciones del programa.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Neuquina

El programa está dirigido a usuarios residenciales abastecidos por el EPEN. El universo estimado es de 96.000 hogares distribuidos en distintas localidades de Neuquén.

Para acceder a la bonificación, es obligatorio completar la inscripción. El trámite también está habilitado para quienes no sean titulares del medidor y para usuarios que tengan más de un suministro, siempre que se trate de servicios residenciales prestados por el organismo provincial.

La inscripción permite registrar a los usuarios interesados en recibir el beneficio y organizar su aplicación en las facturas correspondientes.

Cómo inscribirse en la Tarifa Neuquina

Los usuarios residenciales del EPEN pueden completar el formulario de adhesión a través de los siguientes canales oficiales:

Sitio de la Tarifa Neuquina: tarifaneuquina.neuquen.gob.ar.

Página oficial del EPEN: desde el sitio web del Ente Provincial de Energía del Neuquén.

Quienes tengan dificultades para completar el formulario pueden acercarse a las oficinas de los servicios eléctricos del EPEN en la provincia, donde podrán recibir asistencia para realizar el trámite.

Qué dijeron desde el EPEN y el Gobierno provincial

El presidente del EPEN, Mario Moya, y el ministro Gustavo Medele se refirieron al programa en declaraciones difundidas por AM550, en el marco de la implementación de la Tarifa Neuquina.

La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a reducir el impacto de las tarifas eléctricas sobre los hogares y acompañar el ordenamiento y la eficiencia del sistema energético.

Con 15.058 adhesiones registradas, la inscripción continúa abierta para los usuarios residenciales alcanzados por el programa.

En síntesis, quienes quieran ver el descuento del 30% en la factura del EPEN con vencimiento en diciembre deben inscribirse hasta el 10 de noviembre. El trámite es obligatorio y puede realizarse por internet o con asistencia en las oficinas del organismo provincial.