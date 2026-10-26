El Gobierno Provincial anunció que 96.000 hogares de Neuquén van a tener un descuento del 30 por ciento en la tarifa residencial de luz. Es el caso de quienes reciban el servicio directamente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). En diálogo con AM550, el presidente del organismo provincial, Mario Moya, destacó el alcance de la tarifa neuquina, los pasos para anotarse y a quiénes beneficia la medida.

"La aplicación del descuento es un trabajo que se viene haciendo en conjunto con con el gobierno provincial, es parte de esto de ordenar y redistribuir. Estábamos trabajando en algunos puntos para poder obtener mejor rendimiento operativo y otras cuestiones que nos hagan más eficientes", sostuvo Moya en una entrevista con el programa La primera mañana, que se emite por AM550.

Moya destacó que el descuento del 30 por ciento responde a una política de ordenamiento que lleva adelante el gobierno provincial.

Viene a acompañar lo que ha decidido nuestro gobernador Rolando Figueroa para poder bajar el impacto que tienen las tarifas y de distintas variables, como los subsidios que se han ido quitando de a poco, el impacto que tiene la generación, entre otros elementos que inciden en el costo de la tarifa", enumeró.

Qué es la tarifa neuquina y a quiénes alcanza

Sobre la tarifa neuquina, oportunamente anunciada por el gobernador Rolando Figueroa, Moya precisó cuál es el alcance y cómo se accede a ella. "La tarifa neuquina se aplica a todos los usuarios residenciales del EPEN. Es necesaria la inscripción para acceder a ésta. Ya está habilitada la página para que puedan realizar la inscripción dentro del sitio del EPEN y los banners que te redirigen al formualrio", puntualizó.

Respecto de la cantidad de inscriptos, Moya destacó la cantidad de usuarios que se anotaron para recibir el descuento. "Desde el día sábado, que habilitamos el formulario, ya llevamos más de 13.000 usuarios inscriptos, que ya forman parte de este registro. Aquellas personas que quieran que el descuento se vea impactado en la próxima factura deberán anotarse antes del 10 de noviembre".

La entrevista completa a Mario Moya, presidente del EPEN