El chofer de un taxi murió en un grave siniestro vial que se produjo este lunes 19 de octubre, alrededor de las 22, en el ingreso al barrio Valentina Sur, en la ciudad de Neuquén. El accidente involucró al vehículo de transporte y a una camioneta tipo trafic.

El comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de la Dirección Tránsito Neuquén, brindó detalles sobre el siniestro vial ocurrido en el ingreso al barrio Valentina Sur. Según explicó en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, el choque involucró a una camioneta Mercedes-Benz Sprinter y un taxi “palomita”, es decir, un vehículo que no presta servicio para una empresa.

De acuerdo con las primeras informaciones, ambos vehículos circulaban por la avenida Mosconi en dirección a Plottier. La camioneta Sprinter frenó ante el cambio del semáforo a luz roja y, en ese momento, fue impactada desde atrás por el taxi, que era conducido por un hombre de 70 años, vecino del barrio Don Bosco de Neuquén capital.

El accidente ocurrió por causas que todavía se desconocen y provocó interrupciones en el tránsito durante varias horas.

“Cuando llegamos al lugar, a la persona la habían descendido del vehículo para asistirlo y había fallecido”, señaló Catalán al describir la situación que encontraron los efectivos al arribar al lugar del accidente.

El comisario también precisó que el taxi no trasladaba pasajeros al momento del choque, mientras que en la Sprinter viajaban dos personas. Además, confirmó que el test de alcoholemia realizado al conductor de la camioneta dio resultado negativo.

Personal policial trabajó en el lugar y el tránsito permaneció interrumpido durante algunas horas.