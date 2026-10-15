Un taxi y una camioneta chocaron en la Ruta 67: la conductora quedó atrapada entre los hierros

Un fuerte choque entre un taxi y una camioneta se registró este miércoles 14 de octubre, cerca de las 20.50, sobre la Ruta Provincial 67, a la altura del ingreso a la base de la empresa Halliburton, en la zona de la meseta de Neuquén. Tras el impacto, ambos vehículos terminaron sobre las banquinas y la conductora del taxi quedó atrapada en el habitáculo, por lo que tuvo que ser rescatada por bomberos.

El siniestro involucró a un Renault Logan de la empresa Ceferino de Neuquén y una camioneta Ford Ranger. Por causas que todavía se investigan, la pickup impactó contra el lateral izquierdo del taxi. Como consecuencia de la colisión, los dos rodados quedaron sobre banquinas opuestas.

Rescate y operativo de emergencia

La conductora del taxi, una mujer de aproximadamente 35 años, sufrió importantes heridas y no pudo salir por sus propios medios debido a los daños que presentaba el vehículo, especialmente en las puertas, según informó Neuquén en Noticias. Personal de Bomberos intervino para liberarla, mientras se aguardaban novedades sobre su estado de salud.

En los primeros minutos posteriores al choque, otros automovilistas que circulaban por la zona asistieron a los involucrados. Sin embargo, la escasa señal telefónica dificultó el contacto con los servicios de emergencia. Ante esa situación, una vecina continuó su recorrido durante varios kilómetros hasta encontrar cobertura y pudo dar aviso a través de las redes sociales a este medio.

A partir de la alerta, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios, personal policial de Tránsito, integrantes del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) y efectivos del cuartel 6 de Bomberos de Neuquén.

En la Ford Ranger viajaba un hombre que no habría sufrido lesiones. Tras el impacto, se activaron los airbags de la camioneta.