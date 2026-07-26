Hallaron un ladrillo de cocaína escondido bajo el asiento de un taxi

Dos hombres de nacionalidad peruana fueron detenidos en el barrio porteño de Constitución luego de que la Policía de la Ciudad encontrara más de un kilo de cocaína escondido debajo del asiento del conductor del vehículo en el que circulaban.

El procedimiento se llevó a cabo durante un control preventivo sobre la avenida Independencia al 1500. Allí, efectivos de la Comisaría Vecinal 1B detectaron un Volkswagen Suran con vidrios polarizados oscuros que estaba pintado con los colores característicos de un taxi, aunque no contaba con taxímetro. Además, el vehículo presentaba una irregularidad en la patente, ya que llevaba una chapa delantera triplicada mientras mantenía la original en la parte trasera.

Al ser identificados, los ocupantes -de 40 y 28 años- ofrecieron versiones contradictorias sobre su recorrido y el motivo de su presencia en la zona. Esa situación llevó a los agentes a profundizar la inspección del automóvil.

Durante la requisa, los policías encontraron un bolso negro oculto debajo del asiento del conductor. En su interior había un paquete compacto tipo “ladrillo”, envuelto en nylon negro, que contenía 1,05 kilos de clorhidrato de cocaína.

Tras el hallazgo, ambos sospechosos fueron detenidos y la droga quedó secuestrada. También se incautó el vehículo utilizado para el traslado y dos teléfonos celulares que estaban en poder de los imputados.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Capuchetti, quien dispuso la detención de los dos hombres en calidad de incomunicados mientras avanza la investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.