“Te prometo cuidar siempre a nuestra hija”: el último adiós al sargento Mario Salazar

La exesposa de Mario Héctor Salazar, el sargento de la Policía de Neuquén que murió tras volcar con un kayak en el río Nahueve, lo despidió a través de las redes sociales con un emotivo mensaje acompañado por una fotografía del efectivo junto a su hija de 15 años.

“Que descanses en paz, Mario. Te prometo cuidar siempre a nuestra hija”, escribió la mujer junto a la imagen en la que se observa a Salazar abrazando fuertemente a la adolescente.

El mensaje reflejó el dolor de la familia tras conocerse el hallazgo del cuerpo del efectivo, cuya desaparición había generado preocupación entre sus familiares, compañeros de trabajo y vecinos del norte neuquino.

“Que descanses en paz, Mario. Te prometo cuidar siempre a nuestra hija”, escribió.

Salazar tenía 41 años y se desempeñaba como sargento de la División Tránsito de la Policía de Neuquén. Había desaparecido el domingo por la tarde mientras navegaba en un kayak doble junto a una familiar, en inmediaciones del paraje Bella Vista.

El cuerpo fue encontrado este lunes 28 de septiembre en el río Nahueve, aproximadamente 3.500 metros aguas abajo de la pasarela de Bella Vista, donde había comenzado el recorrido y se produjo el vuelco.

Según la información conocida, el cuerpo se encontraba cerca del sector conocido como El Negrete, a unos 15 o 20 metros de la orilla y enganchado en un árbol.

Salazar había desaparecido el domingo tras volcar con un kayak mientras navegaba junto a una familiar.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros datos, Salazar y su prima habían iniciado la navegación en un kayak doble. Aproximadamente diez minutos después, la embarcación chocó contra un árbol y terminó volcando. La corriente arrastró al efectivo, mientras que su prima logró llegar hasta la orilla y pudo dar aviso de lo ocurrido.

Desde entonces se desplegó un operativo de búsqueda para intentar localizar al sargento, hasta que finalmente su cuerpo fue encontrado este lunes.

La despedida en las redes sociales

En medio del dolor por la pérdida, la exesposa de Salazar eligió compartir públicamente una imagen que muestra al efectivo junto a su hija adolescente. La fotografía, acompañada por el breve mensaje de despedida, puso el foco en el vínculo familiar y en la hija que ambos compartían.

“Te prometo cuidar siempre a nuestra hija”, expresó la mujer, en una despedida que se sumó a las muestras de pesar de familiares, compañeros y allegados tras conocerse la muerte del efectivo.