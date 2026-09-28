Tras el hallazgo de un cuerpo durante la búsqueda del policía Mario Héctor Salazar, desaparecido el domingo tras volcar con un kayak en río Nahueve, se confirmó que el cuerpo corresponde al efectivo. El cuerpo fue hallado esta mañana de lunes 28, en una zona cercana a donde habían encontrado su chaleco salvavidas.

El cuerpo apareció a unos 3.500 metros aguas abajo de la pasarela de Bella Vista, donde el efectivo había iniciado el recorrido junto a una familiar y donde ocurrió el vuelco.

El operativo se desplegó desde ayer a la tarde hasta hoy, con embarcaciones, buzos, drones, e incluso un helicóptero.

Finalmente se confirmó que el cuerpo hallado es de Mario Héctor Salazar, de 41 años, sargento de la división Tránsito de la Policía de Neuquén. Su desaparición el domingo tuvo en vilo a sus familiares, compañeros y vecinos que esperaban novedades en el lugar.

El cuerpo fue localizado aguas abajo del sector donde había comenzado la búsqueda, en una zona de difícil acceso debido al importante caudal del río y a la fuerza de la corriente.

Según explicaron las autoridades que intervinieron en el operativo, inicialmente se realizaron dos intentos para retirar el cuerpo del agua, pero las condiciones del lugar impidieron completar la tarea. Finalmente, con la llegada de buzos de Bomberos de la Policía provenientes de Neuquén, se logró concretar la extracción.

El cuerpo se encontraba aproximadamente a cinco kilómetros aguas abajo de la pasarela, cerca del sector conocido como El Negrete, a unos 15 o 20 metros de la orilla y enganchado en un árbol.

Cabe destacar que los ríos vienen con mucho caudal debido a las lluvias y a la largada de agua desde los embalses, lo cual podría haber inferido en el accidente que sufrió el efectivo y además dificultó estas tareas de rescate.

Cómo fue el accidente la tarde del domingo

Salazar había desaparecido el domingo por la tarde, mientras navegaba en un kayak doble junto a su prima, en inmediaciones del paraje Bella Vista, en el norte neuquino.

Aproximadamente diez minutos después de iniciar la navegación, la embarcación chocó contra un árbol y terminó volcando. La corriente arrastró al efectivo, mientras que su prima logró alcanzar la orilla.

Los equipos de emergencia iniciaron inmediatamente los rastrillajes. Durante la jornada del domingo lograron localizar el kayak aproximadamente dos kilómetros río abajo y posteriormente encontraron el chaleco salvavidas, a unos tres kilómetros del sector de la pasarela.

Según la información brindada, los restos de Mario Héctor Salazar serán velados en calle Jaime Nevares, Casa 7, en el domicilio de la familia Olate, amigos de la familia.