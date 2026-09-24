Temporal de lluvia: evacuaron el denominado sector “viejo” de internación del hospital de Aluminé

Ante , el Ministerio de Salud de Neuquén dispuso la evacuación preventiva del denominado sector “viejo” de internación del hospital local.

La medida se limitó estrictamente a ese sector del establecimiento y no afectó el funcionamiento de la Guardia de Emergencias, que continúa atendiendo con normalidad.

El operativo para reubicar a los pacientes internados se realizó con éxito. Las personas que permanecían en el sector fueron derivadas oportunamente a través de la red sanitaria provincial para garantizar la continuidad de sus cuidados. En otros casos, los pacientes recibieron el alta médica y permanecen bajo seguimiento profesional en sus domicilios.

Trabajo coordinado ante la emergencia climática

Los equipos del sistema de Salud trabajan de manera articulada con la Secretaría de Emergencias y los demás organismos que participan del operativo dispuesto frente a la contingencia climática.

En paralelo, se garantiza la logística necesaria para sostener la atención médica en la zona, con disponibilidad de insumos, equipamiento y plazas de baja complejidad.

Desde Salud remarcaron que estas acciones buscan asegurar que la atención sanitaria continúe de manera ininterrumpida mientras se mantiene la situación climática adversa.

La Guardia continúa operativa

Desde el Ministerio de Salud solicitaron a la población extremar las precauciones al circular por la vía pública debido a las condiciones meteorológicas.

Ante cualquier situación de urgencia, se recordó que la Guardia del hospital de Aluminé permanece plenamente operativa.