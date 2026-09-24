El temporal continúa durante este jueves en Neuquén, con alerta roja y algunas intervenciones en la provincia por inundaciones, anegaciones y deslaves.

En diálogo con Entretiempo por AM550, el Director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, detalló que aunque el clima presenta una leve mejoría se espera que continúe durante el jueves.

En la zona sur de la provincia aún se registran lluvias de distinta densidad y hay equipos municipales trabajando en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, también en Aluminé y Villa Pehuenia.

Cuántos milímetros estiman que cayeron en las últimas horas

El Director destacó el aumento exponencial del caudal de ríos y arroyos, ya que se estiman que ya se han superado los 150/200mm de precipitaciones en las últimas horas, en el centro sur.

Los momentos más graves de lluvia fueron desde el miércoles a las 18 y este jueves a las 6 de la madrugada. "Las condiciones que se prevén de lluvia seguirán hoy, más intenso hacia la madrugada, pero tiende a presentar mejora paulatina", expresó.

En cuanto al viento, el centro norte hubo ráfagas de viento que superaron los 110 km/h, específicamente en Buta Ranquil, donde hubo caídas de árboles y de tendido eléctrico. También en el norte neuquino, en Las Ovejas, se ha registrado viento moderado con neviscas en zonas bajas cerca de la urbanización.

Una familia debió ser evacuada a raíz del temporal de lluvias

"Sólo en Villa La Angostura evacuaron a una familia que tenia la casa inundada. Destaco que hay muchas casas cerca de las riberas en Aluminé, Villa Pehuenia - Moquehue y Junín de los Andes que tienen agua cerca a sus entradas", agregó en cuanto a intervenciones.

"Se han cumplido los pronósticos y las lluvias intensas pronosticadas para la zona sur fueron efectivas", indicó Cruz en cuanto a las medidas preventivas que se tomaron previendo la magnitud del temporal.

Por último, indicó que la Ruta Provincial 23 se habilitará solo hasta las 18, luego de que hayan finalizado el despeje del deslave, para que los pobladores que residen en la zona puedan volver a sus viviendas, ya que es el único camino para llegar.