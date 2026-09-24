El Consejo Provincial de Educación (CPE) decretó la suspensión de las clases presenciales durante este viernes 25 de septiembre en los establecimientos educativos dependientes del Distrito Regional XI, que comprende a Aluminé y localidades aledañas, debido a la continuidad del temporal de lluvia que afecta a distintos sectores de la provincia de Neuquén.

La decisión fue adoptada para preservar la seguridad de estudiantes, trabajadores de la educación y familias, en un contexto marcado por lluvias persistentes, aumento de caudales y dificultades en distintos caminos de la provincia. El temporal dejó acumulados de entre 150 y 200 milímetros en algunas zonas del centro-sur neuquino durante las últimas horas.

Aluminé suma otra jornada sin clases presenciales

El Distrito Regional XI volverá a tener suspendidas las actividades escolares este viernes 24 de septiembre debido a que las condiciones climáticas adversas continúan en la zona cordillerana.

La medida se conoce luego de que otras localidades neuquinas atravesaran jornadas con suspensión de clases presenciales por el temporal. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos había informado que las actividades escolares permanecían suspendidas en distintos sectores del oeste neuquino, mientras que en el centro y el área metropolitana la actividad se desarrollaba con normalidad.

De esta manera, algunas comunidades llevan 48 horas con las clases presenciales interrumpidas, como parte de las medidas preventivas adoptadas frente al impacto del temporal y las dificultades para garantizar condiciones seguras de traslado.

Chos Malal sí tendrá clases presenciales este viernes

Desde el CPE informaron que el Distrito Regional V, que corresponde a Chos Malal y alrededores, se retomarán las clases presenciales este viernes 24 de septiembre. La decisión responde a la mejora registrada en las últimas horas. No obstante, las autoridades continuarán monitoreando la situación en la zona del Norte neuquino y en la Cordillera.

Un temporal que mantiene bajo monitoreo a la cordillera

Aluminé se encuentra entre las localidades que fueron alcanzadas por las lluvias intensas registradas en la región sur de Neuquén. Desde Defensa Civil provincial señalaron que los mayores registros se concentraron en el área comprendida entre Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó esta tarde que los equipos mantienen un seguimiento permanente de la situación y que durante las horas más intensas se registró un incremento significativo del caudal de ríos y arroyos.

En Aluminé, Villa Pehuenia, Moquehue y Junín de los Andes también se advirtió sobre viviendas ubicadas próximas a las riberas, donde el avance del agua obligó a extremar las tareas preventivas.

Rutas afectadas y precaución para circular

El impacto del temporal también se trasladó a las rutas neuquinas. La acumulación de agua, barro, piedras y los deslaves generaron dificultades en distintos corredores de la zona cordillerana.

La Ruta Provincial 23, uno de los principales accesos a localidades del centro-oeste neuquino, fue sometida a monitoreo permanente y tuvo sectores afectados por un deslave. Según informó Defensa Civil, el camino fue habilitado de manera restringida luego de los trabajos de despeje para permitir el regreso de pobladores a sus viviendas.

Las autoridades mantienen el pedido de circular con extrema precaución y evitar desplazamientos innecesarios en los sectores afectados por las precipitaciones.

La suspensión busca evitar traslados en medio del temporal

Desde el CPE explicaron que la decisión de suspender las clases en el Distrito XI responde a la necesidad de preservar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

La medida adquiere especial relevancia en localidades cordilleranas y rurales, donde las distancias, el estado de los caminos y la evolución de los cursos de agua pueden dificultar los traslados hacia los establecimientos educativos.

Mientras tanto, los organismos provinciales y municipales continúan con el monitoreo de las zonas más comprometidas por el temporal, a la espera de una mejora gradual de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.

Información útil para las familias de Aluminé