Cómo estará el tiempo en Neuquén para el arranque del fin de semana

El territorio neuquino amanece este viernes 23 de octubre de 2026 bajo la fuerte influencia de un sistema de mal tiempo que motivó medidas excepcionales de seguridad vial. Cabe recordar que, como parte de las acciones preventivas frente a las alertas de nivel amarillo y naranja por precipitaciones y tormentas, Vialidad Nacional dispuso un corte total de circulación en todas las rutas nacionales de la provincia que se extenderá asta las 6 de este viernes. A medida que avancen las horas y comiencen a normalizarse las condiciones, se recomienda a los automovilistas consultar el estado actualizado de los caminos antes de emprender cualquier viaje.

Neuquén Capital

En la confluencia y el Alto Valle, el arranque del viernes primaveral se presenta con abundante nubosidad, vientos moderados y precipitaciones intermitentes que acompañan la salida de las áreas más críticas del temporal. Se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima que alcanzará los 18 °C. Aunque las condiciones tenderán a mejorar lentamente hacia la tarde, se solicita circular con precaución por acumulaciones de agua en calles y zonas urbanas bajas.

Zapala

El centro de la provincia experimenta una jornada desapacible y fresca para la época, con registros térmicos que irán desde una mínima de 5 °C hasta una máxima de 13 °C. Las precipitaciones en forma de lluvia y lloviznas persistentes afectan la visibilidad en las rutas de la zona central, donde operarios viales y agentes de seguridad realizan tareas de monitoreo constante. El viento soplará desde el sector oeste con ráfagas moderadas.

Chos Malal

El norte neuquino es una de las regiones más vigiladas debido al impacto de las alertas por la crecida de cursos de agua y la inestabilidad en alta montaña y valles precordilleranos. Para este viernes se esperan lluvias persistentes, neblinas en los tramos de ruta más elevados y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 6 °C y una máxima de 14 °C. Las autoridades recuerdan la importancia de acatar las indicaciones de Defensa Civil y Vialidad al transitar por los corredores del norte provincial.

San Martín de los Andes

La zona cordillerana continúa bajo condiciones de marcado desmigajamiento climático, con pronóstico de lluvias continuas y neviscas en las altas cumbres. Se prevé un ambiente frío, con valores térmicos que se ubicarán entre los 2 °C de mínima y los 8 °C de máxima. La calzada resbaladiza por presencia de agua acumulada y barro exige máxima atención a los conductores que deban circular por los caminos cordilleranos.

Villa La Angostura

El sur de la provincia transcurre el viernes con lluvias incesantes, baja visibilidad y un ambiente frío. Los termómetros marcarán una mínima de 3 °C y una máxima que apenas llegará a los 7 °C. El temporal de precipitaciones mantiene exigidos los sistemas de drenaje y control en los pasos y rutas de la región de los lagos. Se aconseja evitar traslados innecesarios y verificar el estado de los caminos antes de salir.