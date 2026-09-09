Un motociclista resultó herido este miércoles 9 de septiembre por la tarde, tras protagonizar un choque con un camión atmosférico en la intersección de Villegas y Elordi, en pleno centro de San Martín de los Andes.

De acuerdo con el portal Realidad Sanmartinense, el camión habría cruzado por calle Elordi sin advertir que por su derecha circulaba el motociclista. En esas circunstancias se produjo el impacto.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto quedó tendido sobre la calzada y debió recibir asistencia médica. Personal policial dio aviso al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

El motociclista fue trasladado al Hospital local

Tras arribar al lugar, el equipo médico del SIEN evaluó al joven y le brindó asistencia inicial.

El motociclista fue asistido por el SIEN tras el siniestro ocurrido en Villegas y Elordi.

Posteriormente, lo trasladaron al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde quedó sujeto a una evaluación médica más completa.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni se difundieron mayores detalles sobre su evolución.

El tránsito estuvo afectado en pleno centro

El operativo de asistencia generó complicaciones en la circulación vehicular en el sector de Villegas y Elordi.

Mientras el motociclista era atendido, personal policial permaneció en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.

La zona donde ocurrió el choque es un sector céntrico de San Martín de los Andes, por lo que el procedimiento tuvo impacto sobre la circulación habitual.

Los siniestros viales recientes en San Martín de los Andes

El episodio se suma a otros hechos viales registrados recientemente en San Martín de los Andes y sus alrededores.

La semana pasada, una mujer fue embestida por una Toyota RAV4 mientras cruzaba la calle Mascardi, a la altura de General Roca. En ese caso también intervino el SIEN y la mujer fue trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo.

En julio, además, una camioneta cayó por un barranco en el camino hacia Quila Quina, en un siniestro que dejó dos personas heridas y demandó la intervención de Bomberos, Policía, SIEN y Parques Nacionales.

A nivel provincial, datos publicados por Mejor Informado a partir de información de la Secretaría de Emergencias señalaron que las motocicletas estuvieron involucradas en el 21,1% de los siniestros registrados en las rutas neuquinas analizadas, detrás de automóviles y camionetas.