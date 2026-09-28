Este lunes 28 de septiembre finaliza el período de aislamiento para las más de 30 personas que fueron contacto estrecho del joven fallecido por hantavirus en Zapala. Las alertas se encendieron luego de que una persona que había viajado con la víctima, Cristian Huichaqueo, diera positivo en hantavirus.

El joven contagiado estaba aislado hace 15 días tras haber tenido contacto con el fallecido cuando comenzó con síntomas. Esto provocó que haya nuevas personas aisladas, tanto por contacto con el joven fallecido como por contacto con el segundo contagiado.

En total se llegó a las 35 personas aisladas, incluyendo compañeros, amigos, familiares y personal de salud. El aislamiento se cumplió desde que se confirmó la enfermedad del primer joven, en los domicilios, siempre y cuando permanecieran sin síntomas y los controles de laboratorio continúen dando resultados negativos.

Finalmente, la fecha se cumple este lunes y las personas que mantuvieron el aislamiento se encuentran en condiciones de retomar sus tareas y trabajos diarios ya que no se ha informado que alguno haya presentado síntomas.

Los contactos residían principalmente en Ruca Choroy, Aluminé y Zapala, ya que de allí era el joven fallecido.

Del primer caso había alrededor de 32 contactos estrechos aislados, y luego se sumaron tres más que eran familiares del segundo joven contagiado que afortunadamente, aunque estuvo internado en el Hospital de Zapala, no presentó mayores complicaciones por el virus.

Aunque finalice la etapa de aislamiento desde el Ministerio de Salud se continúa investigando de cerca al roedor portador del virus y a sus distintas variantes debido al caso fatal en la zona de Aluminé y a este segundo contagiado.