Tras confirmar un segundo caso de hantavirus en Aluminé: qué hay que tener en cuenta para evitar el contagio

Tras la confirmación de un segundo caso positivo de hantavirus en la zona rural de Aluminé, correspondiente a un contacto estrecho del primer paciente fallecido semanas atrás, el ministerio de Salud de la Provincia refuerza el llamado a la comunidad cordillerana para extremar los cuidados y adoptar conductas preventivas en la vida cotidiana, el trabajo rural y las actividades al aire libre.

El titular de la cartera sanitaria, Martín Regueiro, recordó que en la región cordillerana circula la variante Andes del hantavirus, cuyo reservorio natural es el ratón colilargo. Esta cepa tiene la particularidad de poder transmitirse de persona a persona entre contactos estrechos, por lo que las medidas de higiene y el cumplimiento estricto de las pautas epidemiológicas resultan fundamentales.

En este sentido, el ministro remarcó que las indicaciones de aislamiento responden a la necesidad sanitaria de cortar la cadena de transmisión de esta variante y solicitó el compromiso comunitario para acompañar las acciones preventivas tanto en hogares como en espacios laborales.

En los lugares cerrados (viviendas, galpones, etc.) se debe ventilar por lo menos durante 30 minutos antes de ingresar, cubriéndose la boca y la nariz con barbijo o pañuelo húmedo. Está estrictamente contraindicado barrer en seco o aspirar para evitar levantar partículas virales al aire. La limpieza de pisos, mesadas, cajones y alacenas debe realizarse con una solución de una parte de lavandina por cada diez de agua, dejándola actuar durante 30 minutos antes de enjuagar. Al manipular leña, trabajar en zonas deshabitadas o limpiar espacios con sospecha de roedores, es imprescindible utilizar barbijo, guantes y antiparras.

Para impedir el ingreso y anidación de roedores, se recomienda sellar orificios en paredes, puertas, ventanas y cañerías, además de desmalezar y mantener el pasto corto en un radio de hasta 30 metros alrededor de la vivienda. Las huertas y leñeras deben ubicarse alejadas del hogar. La higiene cotidiana requiere lavar los platos inmediatamente después de usarlos, guardar alimentos en recipientes herméticos y disponer la basura en tachos con tapa sin acumular residuos. Asimismo, se enfatiza el uso exclusivo de agua segura (embotellada, hervida, filtrada o clorada) para beber, cocinar, cepillarse los dientes y lavar la vajilla.

En salidas al aire libre, paseos o campamentos, es fundamental circular siempre por senderos habilitados y evitar llevarse a la boca hojas, tallos o frutos silvestres. Tampoco se debe ingresar a construcciones abandonadas, caballerizas o galpones en desuso. Al acampar, debe hacerse únicamente en áreas autorizadas, utilizando carpas con piso y cierres herméticos en buen estado, evitando dormir a la intemperie o cerca de malezas, leñeras y basurales.

Ante la presencia de síntomas como fiebre de 38 °C o más, dolores musculares, escalofríos, tos, dolor de cabeza o trastornos gastrointestinales (como náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea), se debe consultar de inmediato al centro de salud más cercano. Si se encuentra un roedor vivo, se aconseja utilizar trampas o venenos sin intentar golpearlo ni matarlo manualmente; en caso de hallar un animal muerto, bajo ninguna circunstancia debe tocarse ni manipularse.