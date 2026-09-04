El nuevo caso de hantavirus detectado en Aluminé modificó el esquema de vigilancia en la zona y elevó a 35 la cantidad de personas que permanecen aisladas. El paciente había sido identificado desde el comienzo como contacto estrecho del joven que murió semanas atrás y permanecía bajo controles periódicos.

La información fue confirmada por Carlos Quarín, jefe de la Región Sanitaria del Pehuén, en diálogo con Entretiempo por AM550. El funcionario explicó que el paciente había dado negativo en los primeros estudios de seguimiento, pero comenzó a presentar síntomas durante el período de aislamiento.

El hombre presentaba fiebre, leve congestión y decaimiento general. Ante sus antecedentes de contacto y la evolución de los síntomas, el equipo sanitario activó nuevamente el protocolo y tomó nuevas muestras.

Después fue derivado al Hospital de Zapala, donde continúa internado. Quarín señaló que permanece estable y con un estado general aceptable. El último estudio de laboratorio todavía no mostraba las alteraciones que suelen aparecer en un cuadro de hantavirus, aunque el seguimiento continúa.

El nuevo diagnóstico modificó el nivel de riesgo de los contactos

La aparición de este paciente también cambió la evaluación de las personas que permanecían bajo vigilancia. Quarín explicó que algunos contactos que inicialmente eran considerados de bajo riesgo pueden pasar a una categoría de mayor riesgo a partir de la aparición de un nuevo caso.

“Al día de hoy, hay en total unas 35 personas aisladas”, confirmó el jefe de la Región Sanitaria del Pehuén. La cifra incluye a personas de la comunidad que tuvieron contacto con los pacientes y también a integrantes del personal de salud.

Cómo es el aislamiento y qué monitorean los especialistas

El aislamiento se cumple en los domicilios mientras las personas permanezcan sin síntomas y los controles de laboratorio continúen dando resultados negativos. El seguimiento combina la observación de signos y síntomas con análisis periódicos.

Quarín indicó que los controles se realizan aproximadamente una vez por semana, según cada situación. Los próximos estudios de seguimiento están previstos entre este viernes y el sábado.

La vigilancia también busca detectar rápidamente cualquier cambio en el estado de salud de los contactos. La estrategia apunta a identificar los síntomas en una etapa temprana, iniciar la atención sin demoras y reducir las posibilidades de nuevos contagios.

El paciente pertenece al mismo foco epidemiológico de Aluminé

El nuevo diagnóstico no abrió un foco diferente. Quarín confirmó que el paciente forma parte del mismo brote de hantavirus vinculado al caso anterior.

La situación mantiene activo el seguimiento sanitario en Aluminé y obliga a sostener el aislamiento de los contactos durante el período establecido. La evolución del paciente internado en Zapala y los resultados de los próximos controles serán claves para definir los siguientes pasos del operativo.

Por ahora, el dato central es la estabilidad del nuevo paciente y el aumento de la vigilancia sobre las personas expuestas. Las autoridades sanitarias esperan los próximos análisis para determinar cómo continúa la evolución del brote.

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