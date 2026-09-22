La Municipalidad de Zapala prepara el desarrollo del loteo “Malvinas Argentinas”, que contempla la entrega de 531 lotes con servicios mediante sorteos públicos. El proceso comenzará con las personas inscriptas en el Registro Municipal hasta el 31 de diciembre de 2022 y estará sujeto a los requisitos establecidos en la normativa.

La iniciativa se desarrollará en un sector ubicado sobre Acceso Fortabat, cerca del monumento al Soldado de Malvinas, donde ya comenzaron los trabajos de movimiento de suelo y apertura de calles.

El proyecto prevé que los terrenos cuenten con agua, electricidad, cloacas, cordón cuneta y mensura, con obras financiadas de manera conjunta por el Municipio y el Gobierno provincial.

El loteo Malvinas Argentinas tendrá 531 terrenos con servicios. Foto: Gentileza

Más de 500 terrenos y un sorteo por etapas

Del total previsto, 486 lotes estarán destinados a viviendas y 45 a locales comerciales.

La adjudicación no se realizará de una sola vez. Los sorteos se harán por etapas, a medida que cada sector vaya alcanzando las condiciones necesarias para contar con los servicios.

La modalidad será pública y se realizará ante escribano, con el objetivo de dejar establecido el procedimiento de adjudicación en cada instancia.

Desde el Municipio explicaron que esta organización busca evitar situaciones registradas anteriormente con terrenos entregados sin servicios, que luego generaron dificultades para las familias adjudicatarias.

Si en la primera etapa no hubiera suficientes personas que cumplan con las condiciones entre quienes estaban anotados hasta el 31 de diciembre de 2022, se avanzará posteriormente con quienes se hayan incorporado al registro después de esa fecha.

l sorteo de los lotes se realizará por etapas y ante escribano. Foto: Gentileza

Quiénes pueden participar

Para acceder al sorteo habrá que cumplir una serie de condiciones vinculadas con la residencia y la situación habitacional.

En el caso de los argentinos nativos, se exige una residencia mínima de dos años. Para los argentinos naturalizados, se requieren cinco años de residencia y dos de ciudadanía efectiva. En el caso de extranjeros, la exigencia es de diez años de residencia.

Además, los postulantes:

No deben ser propietarios dentro de la provincia de otro lote o inmueble con el mismo destino.

No deben haber sido beneficiarios de un plan de viviendas, estén ocupando o no la vivienda y cuenten o no con título.

No deben haber recibido un lote municipal durante los últimos 15 años .

. No deben figurar en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos .

. No deben figurar en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

La primera convocatoria estará dirigida a quienes ya estaban registrados hasta el 31 de diciembre de 2022. Las siguientes etapas podrán incorporar a personas inscriptas con posterioridad si quedan lotes disponibles.

Habrá planes de pago de hasta 24 cuotas para los adjudicatarios. Foto: Gentileza

Cuánto habrá que pagar y cómo serán las cuotas

El valor de cada lote quedará establecido al momento de aprobarse la norma de adjudicación. Antes de acceder al terreno, los beneficiarios deberán afrontar un 30% inicial y demostrar capacidad de pago.

Además, la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del adjudicatario.

Habrá tres alternativas para cancelar el terreno:

Pago contado: tendrá un 10% de descuento .

tendrá un . Hasta 12 cuotas: serán sin intereses .

serán . Hasta 24 cuotas: tendrán un 3% de interés mensual sobre el saldo.

El esquema también establece una condición clave: la falta de pago de tres cuotas provocará la caducidad de la adjudicación.

La propuesta apunta a que el acceso al terreno pueda hacerse mediante distintas modalidades de pago y que el esquema permita que otras personas también tengan la posibilidad de acceder a un lote.

También habrá una lista de suplentes

Cada sorteo tendrá además su propio mecanismo de reemplazo. En el mismo acto en el que se adjudiquen los terrenos se conformará una lista de reserva equivalente al 20% del total de lotes sorteados.

De esta manera, cada etapa tendrá no solo a sus adjudicatarios sino también un orden de suplentes para cubrir los lugares que eventualmente queden vacantes.

El proceso comenzará con quienes ya forman parte del Registro Municipal y continuará de acuerdo con la disponibilidad de terrenos que vayan quedando habilitados con sus correspondientes servicios.