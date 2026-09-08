El acceso a un lote con infraestructura básica dará un nuevo paso en Piedra del Águila. El Gobierno de Neuquén, a través de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), dependiente del ministerio de Infraestructura, llamó a licitación para desarrollar 60 lotes con servicios en el barrio Huiliches.

El proyecto tiene un presupuesto oficial de $1.309.976.921,40 y un plazo de ejecución previsto de 180 días. La intervención busca atender la demanda local de suelo destinado a viviendas y dejar preparado un nuevo sector para su desarrollo residencial.

De un terreno a un barrio preparado para crecer

Los trabajos previstos abarcan una intervención integral sobre el sector. Primero se realizará el movimiento de suelo y la conformación de calles, para luego avanzar con las distintas redes que permitirán dotar de infraestructura a los 60 lotes.

La obra contempla la construcción de la red cloacal y su vinculación con el sistema existente, además de la red de agua potable.

También se ejecutará el tendido de la red de gas y su conexión a la infraestructura existente, junto con la red eléctrica y la iluminación del sector.

De esta manera, el proyecto no se limita a generar nuevas parcelas: contempla las obras necesarias para que ese suelo pueda incorporarse al crecimiento residencial de Piedra del Águila.

Una inversión que llega al territorio

La licitación representa una inversión oficial de más de $1.300 millones y establece un plazo de 180 días para completar los trabajos.

La recepción de ofertas estará abierta hasta las 10 del 7 de octubre en la Mesa de Entrada de ADUS, ubicada en Aguado 2130 de Neuquén capital.

Ese mismo día, a las 11, se realizará la apertura de sobres en la sala de reuniones del ministerio de Infraestructura, en el piso 12 del edificio ubicado en Rioja 229.

La documentación correspondiente al pliego licitatorio podrá solicitarse desde el 8 de septiembre al correo asuntoslegalesadus@neuquen.gov.ar o descargarse desde el sitio oficial de Vivienda de Neuquén.

Piedra del Águila, dentro de Neuquén Habita

El desarrollo de estos 60 lotes forma parte del Plan Neuquén Habita, la política habitacional que impulsa la Provincia para ampliar el acceso al suelo con servicios y avanzar con soluciones habitacionales en distintas localidades.

El programa incluye diferentes líneas de trabajo: desde la construcción de viviendas y el desarrollo de lotes, hasta planes de mensura, regularización dominial y créditos hipotecarios no bancarios.

En este caso, la intervención permitirá sumar suelo residencial equipado con las redes fundamentales y acompañar el crecimiento de Piedra del Águila mediante una obra que integra infraestructura, planificación urbana y acceso a nuevos lotes.

Quienes quieran conocer más sobre Neuquén Habita pueden registrarse en la Oficina Virtual de Vivienda de Neuquén.