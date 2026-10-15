Tiempo inestable en Neuquén: se esperan lluvias en la cordillera y temperaturas moderadas en los valles

La semana laboral se va terminando y rumbo al fin de semana se esperan condiciones variables a lo largo de toda la provincia de Neuquén. Para este jueves 15 de octubre de 2026, se espera una jornada de transición en la que el aire fresco del este y la presencia de abundante nubosidad mantendrán las temperaturas en rangos moderados en los valles, mientras que en el centro y área cordillerana persistirá la inestabilidad con chubascos intermitentes.

De cara al fin de semana —y con la mirada puesta en las reuniones familiares por el Día de la Madre —, el pronóstico indica un paulatino ascenso de la temperatura hacia este domingo 18 de octubre, aunque la inestabilidad se acentuará hacia el inicio de la próxima semana.

Neuquén capital y la Confluencia: tarde agradable pero con dominio del cielo nublado

En la capital provincial y zonas aledañas del Alto Valle, el jueves se presentará con cielo mayormente nublado a parcialmente soleado. La temperatura mínima arrancará en torno a los 9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C durante la tarde. El viento brindará un respiro, soplando de manera constante desde el sector este a una velocidad moderada de entre 10 y 13 mph (16 a 21 km/h). Las probabilidades de lluvias para Neuquén capital son bajas durante el día, oscilando en un leve 10% a 15%.

Zapala y la zona centro: inestabilidad persistente y ambiente fresco

En la región centro de la provincia, el panorama estará marcado por la presencia de nubosidad variable e intervalos de inestabilidad. Se prevé la ocurrencia de lluvias débiles e intermitentes a lo largo de la jornada, acompañadas por un ambiente fresco a templado durante la tarde con viento leve del sector sur y este.

Chos Malal y el Norte Neuquino: nubosidad en aumento y temperaturas moderadas

Para la capital histórica y las localidades del norte neuquino, el tiempo se mantendrá inestable con abundante cobertura nubosa. Los valores térmicos se conservarán en rangos frescos a fríos, con vientos suaves predominantes del sector sur y probabilidades de lloviznas dispersas sobre la franja montañosa de la zona.

San Martín de los Andes: clima cordillerano y probabilidad de precipitaciones

En el sur cordillerano, San Martín de los Andes vivirá un jueves típicamente primaveral en la montaña: nubosidad densa, ambiente frío por la mañana y templado hacia la tarde. Se aguardan precipitaciones débiles y dispersas en las cotas medias y altas, manteniéndose la inestabilidad previa al fin de semana.

Villa La Angostura: fresco, nublado y con lloviznas aisladas

En el marco cordillerano de Villa La Angostura, la jornada estará dominada por el aire húmedo y fresco. La máxima rozará los 15 °C, observándose un cielo cubierto gran parte del día con posibilidad de lloviznas intermitentes.