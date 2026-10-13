El Banco Nación (BNA) mantiene activo su programa de reintegros y descuentos en comercios de distintos rubros durante octubre. La propuesta alcanza a supermercados, mayoristas y estaciones de servicio, con beneficios que se aplican pagando a través de BNA+ MODO.

Los clientes pueden acceder a descuentos de hasta el 25% en cadenas como Coto, con opciones de financiación y promociones específicas para jubilados que cobran sus haberes en la entidad.

Los beneficios en supermercados

El calendario de octubre concentra las promociones en distintos días de la semana. Los martes, Coto ofrece un 25% de descuento sin tope de reintegro pagando mediante QR. A ese beneficio se le suma un 10% adicional con un tope de devolución de $7.500.

Los jueves, Mayorista Nini mantiene su 20% de descuento con un tope de reintegro de $20.000 por mes y sin monto mínimo de compra.

Para Jumbo, Disco y Vea, las promociones se concentran los viernes y sábados. En Disco y Vea el descuento es del 20% con un tope de $25.000 por mes** y una compra mínima de **$100.000. En Jumbo, el beneficio también alcanza a los jubilados con un 5% adicional de reintegro.

El beneficio exclusivo para jubilados

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación acceden a un 5% de reintegro adicional en Carrefour, Coto, Disco, Vea, Chango Más y Jumbo. El beneficio se obtiene pagando con BNA+ MODO de lunes a viernes. Tiene un tope de $5.000 semanales** y un límite de **$20.000 por mes.

Combustibles: 20% en Shell y otras estaciones

En combustibles, el Banco Nación ofrece un 20% de reintegro todos los viernes en estaciones de servicio adheridas. La promoción incluye Shell, YPF, Axion, Gulf y Dapsa. El beneficio tiene un tope de $10.000 por cliente y por mes, con vigencia hasta el 31 de enero de 2027.

Para alcanzar el tope mensual, el cliente necesita acumular $50.000 en consumos elegibles** durante los viernes del mismo mes. Por ejemplo, una carga de **$30.000 genera una devolución de $6.000.

Cómo acceder a los reintegros

Para aprovechar los beneficios, los clientes deben pagar a través de BNA+ MODO, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

No se aceptan pagos con saldo en cuenta ni a través de otras billeteras o plataformas. La devolución se acredita en la cuenta monetaria asociada a la aplicación dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Para conocer más sobre las promociones vigentes, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Banco Nación.