El Banco Provincia del Neuquén (BPN) pondrá en marcha una nueva edición de los Súper Días “Semana de Mamá”, una promoción que busca facilitar las compras por el Día de la Madre mediante opciones de financiación y reintegros. La propuesta estará disponible durante siete días, desde el lunes 12 hasta el domingo 18 de octubre inclusive, para quienes quieran anticipar la compra de regalos.

Uno de los principales beneficios estará destinado a quienes utilicen la tarjeta de crédito Confiable, que podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de reintegro sin tope. En tanto, los clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el BPN tendrán la posibilidad de financiar sus compras en hasta seis cuotas sin interés.

La tarjeta Confiable ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de reintegro sin tope.

La promoción alcanzará una amplia variedad de comercios y servicios. Entre los rubros incluidos se encuentran indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, computación, artículos deportivos, librerías, perfumerías, joyerías, regalerías, vinotecas, viveros y florerías. También habrá beneficios en peluquerías, ópticas, centros de estética, artículos para el hogar, bicicleterías, motos, monopatines, neumáticos y servicios vinculados al automotor.

Desde la entidad señalaron que la iniciativa apunta a acompañar a las familias neuquinas en una fecha de alto movimiento comercial y, al mismo tiempo, impulsar las ventas de los negocios de la provincia. Las alternativas de financiación buscan ofrecer distintas posibilidades para organizar los gastos y elegir regalos en los días previos a la celebración.

Indumentaria, calzado, perfumerías, tecnología y artículos para el hogar estarán entre los rubros alcanzados.

Para conocer los comercios adheridos, las condici0ones de cada beneficio y los detalles de la promoción, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del banco, www.bpn.com.ar, o consultar la cuenta de Instagram @bancoprovincianeuquen. Quienes todavía no tengan tarjetas de la entidad también pueden solicitar información sobre su tramitación a través de la página web.