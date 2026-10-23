Cada verano, la Fiesta Nacional de los Jardines se convierte en uno de los eventos más esperados por vecinos y turistas. Nacida con el objetivo de promover el cuidado y el embellecimiento de los espacios verdes, la celebración forma parte de la identidad de Villa La Angostura y es uno de los principales atractivos de la temporada de verano.

Para 2027, la organización confirmó que las actividades se desarrollarán durante tres jornadas consecutivas: el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de febrero, para disfrutar de una propuesta que combina naturaleza, cultura y entretenimiento.

El tradicional concurso que dio origen a la fiesta

El corazón de la celebración sigue siendo el Concurso de Jardines, una propuesta que distingue a vecinos, comercios e instituciones por el trabajo realizado en sus espacios verdes.

Durante la evaluación, los jurados recorren distintos sectores de la localidad para valorar aspectos como el diseño paisajístico, la creatividad, el mantenimiento y la diversidad de especies.

La iniciativa busca destacar una característica que distingue a Villa La Angostura desde hace décadas: la presencia de jardines cuidadosamente mantenidos que acompañan el paisaje natural de la localidad.

Las carrozas vuelven a recorrer la Avenida Arrayanes

Otro de los momentos más esperados es el desfile de carrozas, una actividad que suele convocar a escuelas, organizaciones sociales, instituciones y grupos comunitarios.

Las creaciones recorren la Avenida Arrayanes con diseños inspirados en flores, naturaleza y elementos representativos de la cultura local, muchas veces incorporando materiales reciclados y propuestas artísticas desarrolladas por los propios vecinos.

Música, gastronomía y producción local

Además de las actividades tradicionales, la Fiesta Nacional de los Jardines contará con shows musicales en el escenario mayor, donde habitualmente se presentan artistas regionales y figuras reconocidas de la escena nacional.

La propuesta se completa con patios gastronómicos, cerveceros y una feria de artesanos que reúne productos elaborados en la región. Allí se pueden encontrar desde artesanías en madera, lana y cerámica hasta conservas, chocolates y otros productos de elaboración local.

Una fecha que ya empieza a marcar el verano 2027

Con la confirmación de las fechas, Villa La Angostura comienza a poner en agenda uno de los eventos más convocantes del calendario turístico local. La Fiesta Nacional de los Jardines no solo representa una tradición para la comunidad, sino que también genera un importante movimiento económico y turístico durante el verano.