El reconocido periodista, presentador de televisión argentina y director de orquesta Nelson Castro se presentará este viernes 2 de octubre a las 21 en el Cine Teatro Español, donde dirigirá la Orquesta Sinfónica de Neuquén. Las entradas ya están agotadas.

El repertorio incluirá obras de Rossini, Ravel, Sibelius y Gershwin. Este viernes por la mañana, en la previa al concierto, Nelson realizó un ensayo a puertas abiertas para la prensa hablando sobre sus sensaciones y su carrera.

En diálogo con los medios, el famoso periodista manifestó que es un orgullo estar acá para él y celebró la importancia de la Fundación BPN y el trabajo que realiza Marlene Velásquez y el equipo por la música.

"Es un programa muy difícil. Muy difícil, permanentemente exigente, con una gran orquesta, un repertorio de orquesta de primer nivel mundial. Para que sepan, un programa así no encontras en cualquier lugar", agregó.

En cuanto al show de esta noche, adelantó que algunas piezas serán dirigidas por Tolcachir, como Bolero de Ravel, mientras que él dirigirá Finlandia, de Sibelius. Además dijo que habrá sorpresas que no pueden ser reveladas.

La carrera del periodista hasta ser director de orquesta

"Yo empecé a estudiar música a los 10 años, y tuvo como uno de los maestros a un gran director de orquesta, el profesor Lozano, y ahí me despertó la pasión. Yo estuve a punto de entrar al Teatro Colón, pero los horarios me hicieron imposible hacer las carreras con esa exigencia", expresó en cuanto a su carrera y su pasión por este arte.

"A lo largo de los años fui tomando clases, hasta que un día sentí que efectivamente ese nivel de enseñanza era el justo para empezar esto, y para comenzar un camino de realización y también de perfeccionismo, así que acá estamos."

"Es una combinación perfecta"

También se refirió a la unión de sus dos mundos: el periodismo y la música. Para él es una felicidad poder conectar ambas realidades, ya que cada una le permite tener una visión distinta.

"El periodismo es una pasión para mí. La música también. El periodismo me lleva a guerras, a situaciones importantes. La música me lleva a la belleza. Así que es una combinación perfecta que le recomiendo a todos."

Su mensaje sobre Neuquén

Por último, indicó que espera tener más orquestas en su agenda y que el año que viene volverá a Neuquén. "Les agradezco a muchas otras que me están invitando. Cuando la agenda lo permita, lo vamos a hacer con mucho gusto."

Finalizó agradeciendo a los presentes y mostrándose expectante por esta noche, que tiene entradas agotadas. "Es una gran pasión y me permite tener contacto con gente fantástica, maravillosa, que hace cosas extraordinarias."