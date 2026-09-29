Nelson Castro llegará esta semana a Neuquén para asumir un desafío que acompaña su vida desde la adolescencia: dirigir una orquesta sinfónica. El periodista y médico será director invitado de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, que conduce Andrés Tolcachir, durante un concierto que se realizará este viernes 2 de octubre a las 21 en el Cine Teatro Español, ubicado en avenida Argentina 235.

La presentación llevará por título “Lección de Orquesta” y tendrá una particularidad: además de escuchar las obras, el público podrá conocer cómo funciona una formación sinfónica. Castro explicó en diálogo con Entretiempo por AM550 que la propuesta busca acercar la orquesta a quienes recién empiezan a descubrirla y también ofrecer una experiencia diferente a quienes ya siguen sus conciertos.

“Es un concierto que se va a titular ‘Lección de orquesta’. En forma breve vamos a explicar, para aquellos que no conozcan las características de una orquesta sinfónica, cómo está compuesta, qué roles tienen los distintos instrumentos, fundamentalmente mostrarlos y escucharlos”, contó.

El programa recorrerá cuatro obras muy diferentes. La noche comenzará con la Obertura de “Guillermo Tell”, de Gioachino Rossini, continuará con el Boléro, de Maurice Ravel, y tendrá en la segunda parte Finlandia, de Jean Sibelius, y Un americano en París, de George Gershwin.

Castro anticipó que el repertorio también servirá para mostrar en la práctica aquello que se explique sobre los instrumentos y sus funciones. “El Bolero de Ravel ya va a ser una demostración en los conciertos de lo que expliquemos de la orquesta”, señaló. Y dejó una parte de la noche en reserva: “Por supuesto, el concierto va a tener sorpresas”.

La relación de Castro con la música comenzó mucho antes de su reconocimiento como periodista.

Las entradas para la presentación ya están agotadas. La expectativa también está vinculada con la posibilidad de ver al reconocido periodista en una faceta que durante décadas quedó detrás de su trabajo frente a cámaras, micrófonos y redacciones.

Nelson Castro estudia música desde su adolescencia

La relación de Castro con la música comenzó mucho antes de su reconocimiento como periodista. “Yo empecé a estudiar música de chico. A los 15 años me recibí de profesor de música”, recordó. También fue concertista de guitarra y pasó por Radio Municipal y Radio Nacional.

Más adelante comenzó a estudiar piano y profundizó su interés por la dirección orquestal. “Mis otras vocaciones son el periodismo y la medicina”, explicó. Por eso continuó su formación musical a lo largo de los años, aprovechando los momentos disponibles para estudiar dirección y ampliar su repertorio. Castro también recordó el acompañamiento de distintos maestros durante ese recorrido.

El repertorio también servirá para mostrar en la práctica aquello que se explique sobre los instrumentos y sus funciones.

Durante años tuvo algunos intentos de debutar como director, pero distintas circunstancias postergaron esa posibilidad. “A lo mejor, cuando había alguna fecha, se producía algún viaje mío. Y estas cosas hay que hacerlas con la rigurosidad y la seguridad que exigen los ensayos”, explicó.

Ahora la situación es diferente. Castro viajará a Neuquén para participar de los dos ensayos finales antes de la presentación del viernes. El impulso más reciente para retomar esta faceta llegó el año pasado, cuando el director rosarino Miguel Ángel Milano lo invitó a dirigir el Festival de Bandas. Esa experiencia terminó abriendo un nuevo camino.

La Orquesta Sinfónica del Neuquén será protagonista de dos encuentros

La visita de Castro comenzará el jueves 1 de octubre con una actividad diferente. Desde las 20:30, el periodista y Andrés Tolcachir participarán de “Conversaciones que nos unen”, organizada por la Fundación BPN en el mismo Cine Teatro Español.

La charla tendrá entrada gratuita, por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala. Los dos protagonistas hablarán sobre cultura, educación y música, además de compartir recuerdos de una amistad que supera los 25 años.

La presentación estará a cargo de Oscar Sarhan y también participarán alumnos de violín del Centro Suzuki Neuquén junto con su profesora, Emma Ziganovsky. La actividad cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén.

Al día siguiente llegará el concierto. Castro destacó especialmente el crecimiento de la formación neuquina y el trabajo de su director titular. “Estoy muy feliz de haber podido concretar esta idea que, con Andrés, a quien conozco desde hace años, veníamos desarrollando”, afirmó.

También valoró la tarea de Tolcachir al frente de la orquesta y sostuvo que esta presentación puede ser “la apertura de un camino de otras cosas que haremos juntos en los próximos años”.

Castro siguió de cerca la evolución de la formación neuquina y remarcó que se trata de una orquesta que no existía y que fue creciendo con el tiempo. “Sé que la orquesta va agrandando su orgánico para poder hacer obras de enorme magnitud del Romanticismo y del siglo XX, lo cual es un tesoro para ustedes”, expresó.

Para el periodista y director invitado, ese crecimiento tiene además una dimensión que excede lo estrictamente musical. “La música es algo de la gente, por la gente y para la gente”, afirmó.

El viernes, esa mirada se trasladará al escenario del Cine Teatro Español. Con las localidades agotadas, la Orquesta Sinfónica del Neuquén compartirá una noche de Rossini, Ravel, Sibelius y Gershwin, mientras Nelson Castro concreta en Neuquén una faceta que comenzó a construir cuando tenía apenas 15 años.

La entrevista completa a Nelson Castro: