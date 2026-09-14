Neuquén avanza en potenciar la conectividad a internet en 300 escuelas distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Lo hizo a través de antenas satelitales de Starlink.

El subsecretario de Tecnología Educativa, Lucas Godoy expresó al respecto en intercambio con AM550: “300 escuelas ya conectamos, arrancamos en 2024 a conectar antenas de Starlink por la llegada del Plan Pehuén”.

Además comentó: “La semana pasada personas aisladas empezaron a ir escuelas a ofrecer antenas, entonces nos contactamos porque dar internet a una escuela no es a una casa, son espacios cuidados, tenemos páginas bloqueadas sobre el contenido al que pueden acceder los alumnos, entonces tiene que ver con resguardar la seguridad en línea de los alumnos de las escuelas”.

El funcionario sostuvo en AM550 que “todas las escuelas rurales están conectadas, queríamos mejorar la conectividad por los equipos que estamos entregando, son cerca de 300 antenas”.

“En algunas escuelas el servicio de conectividad no es suficientemente bueno y por eso reemplazamos con las antenas, es banda ancha satelital, otras tienen fibra óptica”, detalló Lucas Godoy en el programa La Mañana es de la Primera.

Finalmente manifestó: “Hoy tenemos 100% de escuelas conectadas, más de 50 megas de promedio en todos los establecimientos, creemos que con eso podremos trabajar bien”.

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