Robótica, programación y tecnología aplicada a la ciencia: lanzan una colonia digital para las vacaciones de invierno

Entre el 13 y el 24 de julio, durante el receso invernal, el Gobierno de Neuquén pondrá en marcha una colonia digital para chicos de entre 6 y 13 años, la cual tendrá por objetivo enseñar aspectos para la innovación educativa tales como robótica, programación y tecnología aplicada a la ciencia.

El subsecretario de Tecnología Educativa de la Provincia, Lucas Godoy explicó en diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “es la medición de la colonia que hicimos el año pasado donde participaron 800 alumnos de un total de 2.500 inscriptos. Buscamos ampliar la capacidad que se registró en 2025 a partir de llegar con propuestas diferentes para que los chicos tengan una experiencia divertida”.

El funcionario explicó que “se llevará adelante entre el 13 y el 24 de julio para aprovechar el receso invernal con talleres de cinco días a la semana y dos horas diarias”.

Manifestó que será un espacio donde “se aprenderá robótica, programación y tecnología aplicada a la ciencia”. Está pensada para chicos que serán distribuidos en dos bloques: los que tengan de 6 a 9 años y los que tengan de 10 a 13.

Finalmente, Lucas Godoy detalló que habrá sedes en Neuquén, Zapala, Chos Malal y San Martín de los Andes.





