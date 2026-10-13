Las intensas lluvias y la caída de granizo sorprendieron a Los Catutos, donde la acumulación de agua provocó importantes complicaciones en los caminos y accesos. El suelo, que ya estaba húmedo por las precipitaciones registradas durante las últimas semanas, no logró absorber el nuevo caudal y varios sectores quedaron anegados, con tramos prácticamente intransitables.

El presidente de la Comisión de Fomento, Damián Pereyra, explicó en La Primera Mañana por AM550, que, si bien el fenómeno estaba pronosticado, la magnitud de la tormenta tomó por sorpresa a los vecinos. “Sabíamos que veníamos con lluvia, de mucho tiempo que no estamos acostumbrados acá en la zona. La verdad que no pensábamos que iba a ser tanto”, señaló. Uno de los puntos más afectados fue el empalme cercano a la Ruta Nacional 40, donde el agua acumulada cubrió un sector que, según indicó, nunca había registrado una situación similar.

Dos camionetas quedaron atrapadas en el barro

Uno de los episodios más complicados ocurrió en el acceso a la localidad, cuando dos camionetas quedaron encajadas en el barro. Según relató Pereyra, una familia que no conocía la zona intentó acercarse para auxiliar a otra que se dirigía a la localidad por la feria vinculada con la Fiesta de la Piedra Laja, pero terminó atrapada por las condiciones del terreno.

“Una se pudo sacar y la otra no la pudimos sacar porque es como que el barro la había chupado”, contó el jefe comunal. Incluso se intentó retirar el vehículo con camiones y camionetas 4x4, pero los esfuerzos no dieron resultado y el rodado quedó inmovilizado en el sector.

Una camioneta quedó enterrada en el barro tras las intensas lluvias que anegaron los caminos de Los Catutos. Foto: gentileza.

El funcionario también explicó que, pese a los cortes, existen sectores por los que todavía se puede ingresar o salir de Los Catutos, aunque se trata de alternativas que conocen principalmente los habitantes de la zona. Uno de los caminos alternativos quedó completamente interrumpido por la formación de un zanjón, mientras que el acceso principal necesita trabajos para recuperar condiciones seguras de circulación.

Preocupación por las viviendas y nuevas lluvias

La situación generó preocupación entre los vecinos, especialmente porque las precipitaciones volvieron a comenzar durante la jornada. Pereyra indicó que algunas familias tienen problemas con los techos por el ingreso de agua, aunque aclaró que, hasta el momento de sus declaraciones, no había sido necesario evacuar ni trasladar personas de sus viviendas.

Además, señaló que el gobierno local trabaja junto con las autoridades provinciales para atender las necesidades de los vecinos y evaluar los daños ocasionados por el temporal.

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Fomento destacó la asistencia recibida por parte de Vialidad, cuyos equipos trabajan en el sector para reparar los accesos afectados. También recordó que durante la noche debieron asistir a una familia que había quedado varada y trasladarla hasta Zapala, luego de que el vehículo sufriera daños al quedar atrapado en un sector de barro.

La obra de asfalto, a pocos pasos de concretarse

Las complicaciones se produjeron mientras avanzan los trabajos para pavimentar unos cinco kilómetros de acceso a Los Catutos, una obra esperada por la comunidad desde hace más de dos décadas. Pereyra explicó que el personal de Vialidad continúa trabajando en la preparación de la traza, con sectores donde se necesita incorporar importantes cantidades de material para acondicionar el terreno.

“Hay un kilómetro que tiene imprimación, así que ya tenemos casi un kilómetro para colocar asfalto. Están arreglando la otra parte”, detalló. La imprimación es una etapa previa a la colocación de la carpeta asfáltica y forma parte de las tareas que se desarrollan para completar la pavimentación.

Finalmente, el funcionario pidió paciencia a los vecinos ante las demoras y las dificultades que genera la situación climática. “Hace más de 20 años que se está pidiendo el asfalto y hoy tenemos la posibilidad de estar a un paso. Uno con la ansiedad quiere que ya tengamos el asfalto, pero hay que ser agradecido y saber que todo lleva su tiempo”, expresó.