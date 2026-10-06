Una transformación que llena de orgullo al hospital Castro Rendón: así quedó el área de Neonatología

Con foco en el modelo de atención centrado en la familia y la humanización del cuidado, la ampliación del sector de Neonatología del hospital regional Castro Rendón alcanzó un 75% de avance en su ejecución.

Su diseño arquitectónico responde a las circunstancias sanitarias que algunas familias deben atravesar en los primeros días de vida de un neonato, asegurándoles la permanencia continua en espacios habilitados durante la internación.

Marina Monzón, jefa de Seguridad y Control Hospitalario, está a cargo de las tareas de logística que permiten que la construcción siga en curso mientras el servicio sanitario funciona en simultáneo: “Estamos en un hospital de alta complejidad en pleno funcionamiento. Tener una obra tan grande me trae tranquilidad para los futuros neonatos, los que van a nacer”, dice, y asegura que la nueva infraestructura “mejora la calidad, mejora las capacidades de atención y aumenta la cantidad de camas”.

El proyecto transforma la dinámica prestacional del hospital al unificar los sectores de Neonatología I y II en una misma planta de internación. Hasta el momento, el servicio funcionaba dividido en dos pisos distintos, por lo que esta unificación eliminará desplazamientos innecesarios y optimizará los recursos operativos.

“Como trabajadores del hospital y sintiendo la pertenencia a este hospital, verlo crecer y mejorar cada día, como ciudadana, nos trae mucho orgullo”, concluye Monzón.

En la misma línea, Daniel Luna, encargado de obra, explicó que el proyecto consiste en una ampliación que incrementará la capacidad del sector: “Estamos en un 75% de avance. Se basa en la incorporación de camas, servicios completos, jefaturas, baños y duchas. El sistema constructivo es húmedo y el interior, en seco”, amplió.

El proyecto contempla, además, una sala de extracción de leche humana que quedará integrada directamente al servicio, evitando que las madres tengan que trasladarse a otros sectores del edificio.

A esto se suman habitaciones totalmente equipadas, confortables y seguras para garantizar el alojamiento de familias que provienen de distintas localidades de la provincia. También contará con una sala de comunicación familiar, que será un ambiente reservado y confortable para brindar los partes médicos diarios en condiciones de privacidad y empatía.





