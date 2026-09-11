El Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón abrió el concurso para cubrir 35 cargos médicos, en una nueva convocatoria destinada a fortalecer los equipos profesionales y mejorar la capacidad de respuesta del sistema público de salud. La medida apunta especialmente a áreas consideradas necesarias para el funcionamiento del principal hospital de la provincia.

Dentro de la convocatoria se destacan ocho vacantes estratégicas, vinculadas con especialidades consideradas prioritarias para garantizar la atención de pacientes y sostener las prestaciones de mediana y alta complejidad. La incorporación de profesionales busca acompañar la creciente demanda que recibe el establecimiento.

Ocho vacantes fueron consideradas estratégicas por su importancia para el funcionamiento del sistema sanitario.

El Castro Rendón viene atravesando distintas medidas de fortalecimiento de sus servicios. En los últimos meses, el hospital amplió hasta las 20 el horario de atención ambulatoria, incorporando prestaciones de enfermería, vacunatorio, farmacia y estudios de diagnóstico por imágenes, entre otros servicios.

Además, el nosocomio continúa incorporando recursos para sus áreas de mayor complejidad. Recientemente sumó instrumental quirúrgico destinado a cirugías de cabeza y cuello, una adquisición que permitió optimizar la gestión de los quirófanos y mejorar la atención de pacientes que requieren intervenciones de mediana y alta complejidad.

La convocatoria para los 35 cargos médicos se suma así a una política provincial orientada a reforzar los recursos humanos del sistema sanitario. En agosto, Neuquén también había oficializado el ingreso de 103 nuevos profesionales al sistema de residencias, con destinos que incluyeron al propio Castro Rendón y otros hospitales de la provincia.