José Alberto Crespo, jugador del Torneo Don Pedro, murió este viernes al mediodía después de permanecer internado en el hospital Castro Rendón de Neuquén. El futbolista se había descompensado el 3 de octubre, mientras disputaba un partido en el predio Cubito.

La muerte fue confirmada por sus allegados. Crespo integraba el equipo La Banda de Judiciales, que atraviesa la pérdida de uno de sus jugadores luego de casi dos semanas de internación.

Tras conocerse el fallecimiento, la organización del Torneo Don Pedro anunció la suspensión de la actividad prevista para este sábado 17 de octubre, en acompañamiento a la familia y a los integrantes del equipo.

Qué pasó durante el partido en el predio Cubito

El episodio ocurrió el sábado 3 de octubre, cuando Crespo sufrió una descompensación mientras jugaba un partido del torneo amateur en Neuquén.

Una mujer que se encontraba entre el público fue la primera en asistirlo. Luego intervino la enfermera contratada por la organización del campeonato, quien, de acuerdo con el informe elaborado tras el episodio, constató que el jugador presentaba una convulsión e inició los controles correspondientes.

Desde la organización negaron entonces que Crespo hubiera sufrido un paro cardíaco dentro de la cancha y sostuvieron que el torneo contaba con atención sanitaria.

El jugador fue trasladado al Hospital Bouquet Roldán y posteriormente permaneció internado en el hospital Castro Rendón, donde recibió atención médica.

El traslado y los cuestionamientos sobre la ambulancia

Uno de los puntos señalados por allegados y participantes de la liga fue el funcionamiento de la ambulancia disponible en el predio Cubito.

Según los relatos difundidos por personas vinculadas al torneo, el vehículo habría presentado un desperfecto en la puerta trasera que dificultaba su apertura. Esa situación, de acuerdo con esas versiones, complicó la posibilidad de utilizarlo para asistir y trasladar al futbolista.

Ante la urgencia, sus compañeros decidieron cargarlo en la caja de una camioneta particular para llevarlo al Hospital Bouquet Roldán.

Hasta el momento, los datos aportados no permiten establecer de manera independiente qué incidencia tuvo el presunto desperfecto en el traslado ni si existió alguna demora que haya afectado la atención médica. Para determinarlo sería necesario conocer los registros de la asistencia, los tiempos de respuesta y las circunstancias precisas del operativo.

El Torneo Don Pedro suspendió la fecha del sábado

La organización confirmó que no habrá actividad este sábado 17 de octubre, como muestra de acompañamiento al equipo La Banda de Judiciales y a los seres queridos de Crespo.

En el mensaje difundido tras conocerse la noticia, expresaron sus condolencias a la familia y a todos los integrantes del plantel por la pérdida del futbolista.

La suspensión alcanza a la jornada prevista para este sábado. La organización no informó, en los datos disponibles para esta nota, cuándo se retomará la actividad habitual.