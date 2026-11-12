La U11 suma otro pabellón de máxima seguridad: cómo será la ampliación de la cárcel de Neuquén

Este viernes 13 de noviembre se inaugurará en la Unidad 11 un nuevo módulo de máxima seguridad que tendrá capacidad para 26 internos. Además se está construyendo otro en dicho pabellón, que tendrá espacio para albergar a 27 presos.

El nuevo pabellón se integrará al sector de máxima seguridad de la unidad, ampliando las murallas y cercos perimetrales existentes. La inversión supera los $8.100 millones y la nueva infraestructura incorporará 2.738 metros cuadrados.

El edificio tendrá capacidad para 26 detenidos y contará con 26 celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, salón de día con cocina, pecera de vigilancia las 24 horas, sector de visitas con acceso independiente y patio de 320 metros cuadrados, sala de monitoreo, equipos de ventilación y extracción de aire, sala de racks y sala de máquinas.

También se extenderá el anillo de circulación, que será utilizado por vehículos de traslado de detenidos, visitas y servicios, incorporando el nuevo sector al funcionamiento general del establecimiento.

Además, todo el predio estará cerrado por dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura, reforzando las condiciones de seguridad del establecimiento.

Lo anunció el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini en el programa La Primera Mañana por AM550 y conduce Pancho Casado.

“Las obras en la U11 avanzan a un ritmo tremendo, mañana vamos a inaugurar un nuevo módulo de máxima seguridad que será el segundo, tendrá una capacidad para 26 internos”, comentó Nicolini y agregó que “se construye además uno en la Unidad 22 de Cutral Co que también es para 27 internos”.

Además, detalló: “Se trabaja en la construcción de unidades modulares donde queremos terminar las obras entre abril y mayo con capacidad para 200 internos, con esto sacaremos a todas las personas de las comisarías de toda la provincia”.

Se refirió también a que, entre todas las unidades de detención de la provincia, existe una capacidad para 500 presos y, en ese sentido, lamentó la cárcel de Senillosa que no se terminó de construir y que habría albergado a 650 internos.

“Tenemos un plan de construcción de 45 obras y ahora 77 refacciones de comisarías, las obras están en diferentes instancias, pero el mes que viene inauguramos la cuarta comisaría de Alta Barda y el complejo de la meseta, el cual incluye cuartel de bomberos y otras dependencias importantes para dejar de alquilar predios”, manifestó el funcionario provincial en AM550.

Finalmente se refirió al último incremento salarial para las fuerzas de seguridad de la provincia y destacó que, a partir de enero, un agente que recién ingresa tendrá un sueldo básico de alrededor de $2.200.000.

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