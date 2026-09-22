La ampliación de la Unidad de Detención N°11 (U11) de Neuquén avanza hacia una nueva etapa, con la construcción de un pabellón de máxima seguridad que quedará inaugurado el próximo mes. El nuevo sector permitirá sumar capacidad al sistema penitenciario provincial y contará con infraestructura destinada tanto al alojamiento de personas privadas de su libertad como a la vigilancia y el funcionamiento operativo del establecimiento.

El gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, supervisaron el avance de los trabajos durante una recorrida por el establecimiento. Esta nueva unidad se sumará a otra de similares características que fue terminada en diciembre del año pasado.

La segunda etapa de la ampliación comprende un pabellón de más de 2.700 metros cuadrados destinado al régimen de máxima seguridad. En paralelo, ya se encuentra en ejecución una tercera instancia del proyecto, que contempla otros 700 metros cuadrados para un sector de mediana seguridad.

Un nuevo pabellón con capacidad para 26 celdas

El nuevo pabellón tendrá capacidad para 26 celdas con sanitarios y contará además con una celda de aislamiento. El proyecto incluye un salón de día con cocina, una pecera de vigilancia permanente, un sector de visitas con acceso independiente y un patio de 320 metros cuadrados.

El espacio tendrá capacidad para 26 celdas y contará con sectores específicos para vigilancia, visitas y circulación.

La infraestructura se completa con una sala de monitoreo, equipos de ventilación y extracción de aire, una sala de racks y una sala de máquinas. También se extenderá el anillo de circulación, que será utilizado por los vehículos destinados al traslado de detenidos, las visitas y los servicios.

A su vez, el predio estará delimitado por dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad del establecimiento y garantizar la separación del nuevo sector respecto del resto del complejo.

La ampliación continuará

Durante la recorrida, Figueroa destacó la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y evitar que las comisarías sean utilizadas para alojar personas privadas de su libertad. “Tener personas privadas de su libertad en las comisarías resiente el sistema carcelario y policial, por eso es prioritario contar con la infraestructura necesaria”, señaló.

Figueroa destacó la necesidad de contar con infraestructura penitenciaria para evitar alojar detenidos en comisarías de Neuquén.

El gobernador también informó que la Provincia supera los 40 mil metros cuadrados de infraestructura vinculada a la seguridad, a lo que se suma la incorporación de equipamiento y nuevos móviles para el personal policial. Además, anticipó que en la meseta de la ciudad de Neuquén comenzarán obras que alcanzarán más de 10 mil metros cuadrados destinados al área.

En ese sentido, Figueroa vinculó las obras con el déficit de infraestructura que, según señaló, existía al inicio de la actual gestión. Mencionó trabajos realizados en el sistema educativo y sanitario, entre ellos la reducción de las aulas tráiler, la reactivación del hospital Norpatagónico y la construcción de centros de salud en distintos barrios.

Por su parte, Bertoldi confirmó que la segunda etapa de la ampliación de la U11 estará en condiciones de ser inaugurada el próximo mes. La ministra también destacó que, en simultáneo, se trabaja en la siguiente etapa del proyecto, destinada a la construcción del pabellón de mediana seguridad.

Bertoldi confirmó que la segunda etapa de ampliación de la U11 será inaugurada durante el próximo mes.

“La inversión en la ampliación de los sistemas carcelarios de la provincia” forma parte, según explicó la funcionaria, de las acciones que se llevan adelante para fortalecer la infraestructura vinculada a la seguridad.

Ampliar la infraestructura penitenciaria

Nicolini sostuvo que las obras buscan modificar la situación de la infraestructura penitenciaria y señaló que, a partir de la declaración de emergencia, se puso en marcha un trabajo coordinado con la Policía. Según indicó, el plan incluye intervenciones en Cutral Co, Zapala y diez comisarías distribuidas en distintos puntos de la provincia.

El ministro planteó que las nuevas obras permitirán avanzar hacia una reorganización del sistema y mejorar las condiciones para que el personal policial pueda concentrarse en sus tareas específicas. La ampliación de la U11 se integra así a un conjunto de proyectos destinados a incrementar la capacidad de alojamiento penitenciario.

En paralelo, la Provincia vincula estas obras con otras medidas implementadas en materia de seguridad, entre ellas el fortalecimiento de la presencia policial, los allanamientos y la incorporación de equipamiento para las fuerzas. Entre los elementos mencionados se encuentran las pistolas Taser 10, destinadas a ampliar las herramientas de respuesta ante situaciones de riesgo.

La ampliación de la U11 forma parte de la planificación de infraestructura penitenciaria que lleva adelante el gobierno provincial con recursos propios. Con la incorporación de nuevos espacios de máxima y mediana seguridad, el proyecto apunta a ampliar la capacidad del sistema y atender la demanda de infraestructura vinculada a la seguridad ciudadana.