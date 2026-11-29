La sexta edición de la Confluencia de Cervezas reunió a más de 50.000 personas durante las dos primeras jornadas en el Parque Jaime de Nevares, con propuestas gastronómicas, nuevas variedades de cerveza, juegos y actividades participativas.

El evento finaliza este domingo luego de dos jornadas con gran convocatoria. Los organizadores aseguran que la concurrencia de asistentes se mantendrá constante en función del éxito que ha tenido estos días.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó la convocatoria, el nivel de ventas y el acompañamiento del público durante el evento que inició el viernes, con entrada libre y gratuita.

“Una experiencia fantástica. En estos dos días nos ha visitado muchísima gente, nos acompañó mucho el clima y tuvimos un nivel de ventas muy importante. Estamos cerrando con más de 50.000 personas que nos visitaron, así que realmente estamos muy contentos”, expresó Cayol.

Entre las novedades de esta edición, el funcionario destacó “la incorporación de un escenario 360, que te da otra lógica al parque y permite que todos estemos mirando hacia el centro, algo que no pasaba en otras ediciones”.

Nuevas variedades y actividades para el público

Pablo Méndez, empresario gastronómico y cervecero de Neuquén, cofundador de la cervecería artesanal Owe e integrante de la comisión directiva de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), repasó las propuestas incorporadas este año.

“Una de las más importantes es la nueva propuesta de cervezas. Tenemos cervezas sin alcohol y cervezas libres de gluten. Hay dos puestos que ofrecen estas alternativas”, señaló.

También explicó que se renovó el concurso de cervezas con una modalidad que permitió la participación directa de los visitantes. “Cada cervecería propone una cerveza para que la gente la cate y hay un pasaporte que se puede comprar. Esta noche vamos a terminar con el ganador y lo interesante es que el premio lo pone la cervecería ganadora”, contó Méndez.

La programación incluyó una trivia con preguntas y entrega de premios cada media hora, otra de las actividades que se sumaron a la experiencia del público.

El acompañamiento del sector privado

Cayol destacó el trabajo conjunto con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica y el aporte de los cerveceros locales para sostener la propuesta. “Es un evento que lleva un esfuerzo muy grande del sector privado, es autofinanciado y esa es una de las lógicas que se está buscando desde la Municipalidad. La verdad es que nos acompaña muy fuerte”, afirmó.

El secretario recordó que la primera edición convocó entre 2.000 y 3.000 personas y destacó el crecimiento alcanzado en estos seis años.

“Esta es la sexta edición y esperamos que de ahora en más lleguemos a la número 50 y que la gente ya ni se acuerde de cómo empezó esto, acá en el Jaime, con muy poquita gente”, expresó Cayol.