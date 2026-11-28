La cuarta edición de la Regata de la Confluencia comenzó este sábado con la primera etapa desde el balneario Figueroa en Neuquén capital y continuará durante el fin de semana con etapas a disputarse los ríos Neuquén y Limay, hasta completar cuatro recorridos y casi 58 kilómetros.

Con 250 participantes de distintas provincias argentinas y de Chile, la actividad forma parte de la estrategia de Neuquén turística. El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó la importancia de sostener y hacer crecer este tipo de propuestas para posicionar a la capital neuquina como destino turístico y deportivo.

“Neuquén viene construyendo una identidad turística a partir de sus ríos, sus espacios públicos y la posibilidad de desarrollar actividades que convocan a participantes de distintos lugares”, dijo y agregó: “La Regata de la Confluencia es parte de esa política que busca generar movimiento económico, atraer visitantes y fortalecer una economía de chimenea blanca, que pone en valor nuestros recursos naturales y los transforma en oportunidades para la ciudad”.

El funcionario también resaltó el trabajo articulado entre el municipio, la Provincia y las instituciones que participan de la organización, y el crecimiento que tuvo la competencia desde sus primeras ediciones. “Cada realización de estas características genera actividad en distintos sectores, desde la hotelería y la gastronomía hasta el comercio y los servicios. Queremos que Neuquén siga consolidándose como una ciudad turística, deportiva y cultural, con propuestas durante todo el año. La Regata ya tiene un lugar en ese calendario y nos permite mostrar la riqueza de nuestros dos ríos y el desarrollo del Paseo Costero”.

Dos etapas este sábado y otras dos el domingo

El coordinador de la Regata, Martín Romero, confirmó que la primera etapa se largó a las 10.15 de este sábado desde el mirador del río Neuquén, en el balneario Figueroa. Por el caudal que presenta actualmente el río, la organización dispuso una largada por categorías.

“Salió todo perfecto, tuvimos un par de percances relacionados con el caudal y los botes, pero se solucionaron inmediatamente. Acabamos de finalizar la primera etapa y estamos contentos, todo en orden”, contó Romero.

La actividad continuó este sábado a las 15 con la segunda etapa, una prueba de velocidad que tuvo como escenario el Paseo Costero del río Limay, con una vuelta a la Isla 132 y un recorrido hasta el balneario Río Grande, donde los palistas realizaron un giro antes de regresar.

“Creemos que va a ser un buen espectáculo. Los palistas van a mostrar su velocidad y realizarán un giro en el balneario Río Grande. Con la temperatura que tenemos y la gente que seguramente se acerque al río, esperamos una muy buena convocatoria”, anticipó el coordinador.

Este domingo, la competencia retomará su actividad a las 10, con la tercera etapa desde Senillosa hasta el balneario de Colona Valentina. Se trata del recorrido más extenso, con aproximadamente 34 kilómetros sobre el río Limay. Luego de un descanso a las 15 comenzará la cuarta y última etapa, que regresará al balneario Albino Cotro a lo largo del Paseo Costero neuquino.

“En Colonia Valentina sumaremos las categorías recreativas y las tablas de SUP (stand up paddle). Vamos a tener más de 250 personas largando en simultáneo, un lindo espectáculo para llegar nuevamente al balneario Albino Cotro”, explicó Martín Romero.