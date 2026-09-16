La Universidad Nacional del Comahue convocará a legisladores y legisladoras nacionales de Río Negro y Neuquén para brindar detalles de la situación de la escasez de fondos, del gobierno nacional a las universidades y plantear la necesidad de acompañamiento al presupuesto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El proyecto de presupuesto 2027 que elaboró el CIN por un monto de 11 billones de pesos tiene una diferencia de 3,7 billones con respecto al que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso que contempla recursos por 7,3 billones.

La convocatoria fue oficializada en una declaración que se aprobó este miércoles 16 de septiembre en el Consejo Superior. Este autoriza a las autoridades de la UNCo a gestionar reuniones con diputadas, diputados, senadores y senadoras de ambas provincias para pedirles que defiendan el presupuesto del CIN, que es el que contempla las necesidades básicas de financiamiento del sistema público universitario y científico para el próximo año.

El monto que asignó el Poder Ejecutivo a las universidades nacionales para el 2027 representa un 65% del cálculo que se hizo el CIN para un normal funcionamiento.

La declaración aprobada incluye otras actividades como la promoción de acciones de visibilización que den cuenta del impacto que sufren las universidades públicas por el ajuste del gobierno nacional, y la necesidad de contar con un presupuesto acorde que garantice salarios y becas estudiantiles dignas, partidas de funcionamiento básico de las universidades, y obras de infraestructura universitaria, según el texto.

La cifra que ahora propone el gobierno es la que pedía el CIN el año pasado para financiar los gastos del 2026. En aquella oportunidad se solicitó una partida de 7,3 billones y el gobierno solo propuso, y el Congreso aprobó con el apoyo de legisladores propios y de representantes de partidos aliados, un monto de 4,8 billones de pesos.

La participación de la UNCo

En el informe que el rector Christian Lopes presentó esta mañana ante consejeras y consejeros dio detalles del presupuesto que se aprobó en la última reunión del CIN que se llevó a cabo en San Carlos de Bariloche.

Lopes habló de la participación de la UNCo, con trabajos propios de unidades académicas y áreas de gestión, en el II Congreso Nacional de Innovación Universitaria que se realizó en forma paralela al encuentro del CIN en la misma ciudad rionegrina, al igual que la reunión del Foro de Rectoras y Vicerrectoras en el que intervino la vicerrectora Lorena Higuera, presente hoy en la sesión del Superior. También aludió Lopes al encuentro de la Red de Universidades Patagónicas (RUPA) que también tuvo lugar en Bariloche.