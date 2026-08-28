La UNCo prepara nuevas propuestas académicas para el norte neuquino en 2027

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) avanza en el fortalecimiento de su presencia en el norte de la provincia de Neuquén. Este jueves, autoridades provinciales, universitarias y municipales se reunieron en Chos Malal para evaluar el desarrollo del ciclo lectivo y definir acciones para el próximo año.

El encuentro tuvo como eje el futuro del Nodo del Alto Neuquén, dependiente del Centro Regional Universitario Zapala (CREUZA), y la necesidad de consolidar la estructura académica que la UNCo puso en marcha en la región.

Participaron la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez; el rector de la UNCo, Christian Lopes; la coordinadora de Secretarías del Rectorado, María Eugenia Rodríguez; autoridades del CREUZA y los intendentes de Chos Malal, Nicolás Albarracín; Andacollo, Manuel San Martín; y Buta Ranquil, Pedro Cuyul.

La reunión permitió realizar una evaluación del segundo semestre de actividades y avanzar en la planificación de propuestas académicas para 2027.

El Nodo del Alto Neuquén busca consolidarse

Soledad Martínez destacó que el encuentro permitió ratificar el compromiso conjunto entre la Provincia de Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue, el CREUZA y los municipios para fortalecer la presencia universitaria en el norte.

La ministra remarcó especialmente el potencial de los espacios desarrollados para ampliar la oferta de educación superior y favorecer la formación de recursos humanos calificados en las localidades de la región.

El objetivo de fondo es que la universidad pueda responder con mayor precisión a las necesidades de las comunidades y del perfil productivo del norte neuquino.

Chos Malal funciona como sede central de una red regional

La estrategia universitaria no se limita a Chos Malal. La sede inaugurada en 2025 fue complementada con subsedes en Andacollo y Buta Ranquil, conformando una estructura territorial que permite acercar las clases a estudiantes de distintas localidades.

La propuesta combina instancias presenciales y a distancia y reduce la necesidad de que los estudiantes deban trasladarse diariamente hacia Chos Malal o, posteriormente, hacia otras ciudades para continuar sus estudios.

La apertura de la sede fue precedida por una fuerte demanda. En abril de 2025, apenas cinco días después de habilitarse la preinscripción, se habían registrado 440 personas interesadas en las nuevas carreras.

Meses después, la sede inició sus actividades con más de 500 estudiantes en el conjunto de las propuestas de la región.

La oferta académica está vinculada al perfil productivo

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la oferta académica fue diseñada para atender necesidades vinculadas con las actividades productivas de la región.

Entre las propuestas se encuentran la Tecnicatura Universitaria en Topografía, con articulación hacia Ingeniería en Agrimensura, y la Licenciatura en Tecnología Minera, además de distintas diplomaturas.

La estructura permite que estudiantes del norte neuquino puedan comenzar su formación en su propia región y continuar posteriormente sus trayectos académicos en el Centro Regional Universitario Zapala.

La propuesta comenzó con los primeros años de Ingeniería en Agrimensura y Licenciatura en Tecnología Minera, con títulos intermedios vinculados a topografía y actividades extractivas.

Una expansión que ya tiene impacto territorial

La creación de esta estructura universitaria responde a una demanda que durante años estuvo vinculada con la necesidad de ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior en el norte neuquino.

Antes de la apertura de la sede, quienes querían estudiar determinadas carreras universitarias debían afrontar mayores costos de traslado, alojamiento y desarraigo para cursar en otras localidades.

El proyecto busca modificar esa situación mediante una universidad más cercana al lugar de residencia de los estudiantes.

En ese sentido, el impacto no se limita a quienes actualmente cursan. También apunta a generar condiciones para que jóvenes y adultos puedan permanecer en sus localidades mientras desarrollan una carrera profesional.

El próximo desafío será ampliar y sostener la propuesta

El encuentro realizado en Chos Malal adquiere relevancia porque la discusión ya no pasa únicamente por poner en funcionamiento la sede, sino por consolidar su funcionamiento y proyectar nuevas propuestas académicas.

La experiencia del primer ciclo lectivo permite a la Provincia y a la UNCo contar con información sobre la demanda efectiva, la cantidad de estudiantes, las necesidades de infraestructura y los requerimientos docentes.

En 2025, la alta inscripción obligó incluso a ampliar las comisiones y realizar convocatorias para incorporar docentes. En Chos Malal se habilitaron 12 comisiones, mientras que Andacollo contó con cuatro y Buta Ranquil con dos.