Tras nuevos hechos vandálicos, la UNCo amplió la denuncia y pidió medidas preventivas

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) amplió ante la Fiscalía Federal la denuncia presentada en julio por ataques contra murales, placas conmemorativas y espacios vinculados con la memoria sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar. La decisión se tomó luego de un nuevo episodio ocurrido el domingo 13 de septiembre, cuando una de las personas identificadas en la denuncia original ingresó al predio universitario y registró en video su recorrido por distintos edificios.

Según consta en la ampliación de la denuncia, la persona identificada en los hechos anteriores ingresó al predio de la UNCo y filmó su recorrido por distintas instalaciones. Desde la universidad sostuvieron que durante ese trayecto realizó expresiones que afectaron valores institucionales vinculados con la preservación de la memoria sobre la última dictadura militar y con la diversidad política e ideológica propia de la institución.

La Universidad presentó ante Fiscalía Federal nuevas pruebas y solicitó medidas preventivas para proteger al personal.

La presentación judicial señala que el recorrido tuvo fines propagandísticos y que estuvo acompañado por frases que la Universidad calificó como peyorativas. También sostiene que la persona filmó su interacción con trabajadoras de la institución y que mantuvo, según la denuncia, actitudes hostiles e intimidatorias.

“Todo este recorrido por la institución con fines propagandísticos lo hizo utilizando frases peyorativas y usando la exposición pública con una actitud refractaria a los derechos humanos, pilar de nuestra casa de estudios”, señala la UNCo en su ampliación presentada ante la Fiscalía Federal. El escrito agrega que durante el recorrido hubo una “actitud constante de provocación” y que la documentación correspondiente fue incorporada como prueba.

Pedido urgente de medidas preventivas

Ante este nuevo episodio, la Universidad solicitó a la Fiscalía Federal que adopte “con carácter urgente y preventivo” las medidas que considere necesarias para preservar la integridad y tranquilidad del personal universitario. También pidió garantizar el normal funcionamiento de la institución.

Entre las medidas solicitadas figura la prohibición de ingresar y permanecer en los edificios, instalaciones y dependencias de la Universidad Nacional del Comahue, salvo que exista autorización judicial o institucional expresa y por motivos debidamente justificados. Además, desde la casa de altos estudios pidieron que se disponga el impedimento de acercamiento a las agentes de la institución que, según la presentación, fueron objeto de hostigamiento.

La nueva presentación fue incorporada a la denuncia que la Universidad había realizado el 27 de julio ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Neuquén. En aquella oportunidad, la institución había solicitado que se investigara una serie de hechos ocurridos durante junio y julio y que se adoptaran medidas cautelares para proteger los espacios afectados.

Los cuatro episodios denunciados en julio

El escrito presentado en julio por el rector Christian Lopes describió cuatro episodios que, según la Universidad, debían ser analizados de manera conjunta. El primero ocurrió el 26 de junio, cuando se produjo una agresión verbal contra una exsecretaria Académica de la UNCo mientras, de manera simultánea, era arrancada una bandera perteneciente al gremio nodocente.

El segundo episodio estuvo relacionado con el daño provocado a un mural de Ernesto Che Guevara realizado por estudiantes. Posteriormente, según la denuncia, una trabajadora docente que había intervenido cuando se produjo la vandalización fue objeto de hostigamiento a través de redes sociales.

Los ataques denunciados afectaron murales, placas y espacios destinados a preservar la memoria de la última dictadura.

El tercer y cuarto episodio se vincularon con hechos ocurridos en distintos espacios de la Universidad, de acuerdo con la presentación realizada ante la Justicia Federal. Entre ellos se encuentra el ingreso de dos personas con los rostros cubiertos al edificio Noemí Labrune, perteneciente a la Facultad de Humanidades, durante la noche del 24 de julio.

Pintura sobre imágenes de estudiantes desaparecidos

Según la denuncia, los atacantes cubrieron con pintura imágenes de estudiantes desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura militar. También intervinieron una placa dedicada a la doctora honoris causa Noemí Labrune y representaciones de la bandera del Pueblo Mapuche.

Además, se realizaron distintas inscripciones en edificios de la Universidad con expresiones de contenido político y ofensivo dirigidas contra distintos sectores. Entre las frases denunciadas figuran «Maldonado puto», «Zurdos de mierda», «Palestinos de mierda» y «Viva Milei».

Con la presentación realizada ahora, la UNCo incorporó el episodio ocurrido el domingo 13 de septiembre a la investigación iniciada en julio. La Universidad solicitó que se adopten medidas preventivas ante lo que considera una continuidad de hechos que afectan espacios institucionales y expresiones vinculadas con la memoria y los derechos humanos.