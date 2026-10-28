UNICEF ubicó a Neuquén en el podio nacional por sus indicadores de salud y niñez

El gobernador Rolando Figueroa firmó este miércoles un acta compromiso con UNICEF para fortalecer las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes. El acuerdo busca reducir la pobreza infantil, mejorar el acceso a la salud y la educación y reforzar los sistemas de protección social en la provincia de Neuquén. El documento también fue rubricado por el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, y por Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, en representación del organismo internacional.

El compromiso contempla un seguimiento anual y público mediante el Índice Provincial de Niñez (IPN), una herramienta elaborada por UNICEF a partir de estadísticas oficiales. La iniciativa permitirá observar la evolución de indicadores relacionados con los derechos de las infancias y adolescencias e identificar áreas que requieren mayor intervención.

Neuquén está tercera en el Índice Provincial de Niñez

Según los datos correspondientes a 2025 citados durante el encuentro, Neuquén ocupa el tercer lugar entre las jurisdicciones del país. La provincia se destaca especialmente en los indicadores de salud y condiciones materiales, aunque el resultado general también deja en evidencia aspectos que necesitan mejoras.

Waisgrais señaló que la provincia presenta indicadores favorables, pero advirtió que sostener los avances requiere recursos y políticas continuas. “Cuando ya estás en niveles más elevados en cuanto a los indicadores, seguir reduciéndolos implica mayores esfuerzos”, explicó.

En materia sanitaria, Waisgrais destacó la reducción de muertes evitables y de casos de bajo peso al nacer, además de una buena cobertura de vacunación. Estos resultados, indicó, ubican a Neuquén en el primer puesto nacional en el indicador de salud del índice.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió con Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, y su equipo - Foto: X @Rolo_Figueroa

Pobreza infantil: el objetivo de llegar a cero

Uno de los principales desafíos planteados por UNICEF es reducir la pobreza extrema entre niñas y niños. Waisgrais indicó que la tasa de pobreza extrema en la niñez neuquina es del 5%, uno de los registros más bajos del país, aunque sostuvo que todavía es posible avanzar hacia su erradicación.

El especialista vinculó ese objetivo con las políticas de ingresos, empleo y protección social. También remarcó la importancia de sostener la inversión pública para preservar los resultados alcanzados y reducir las brechas que todavía afectan a sectores vulnerables.

Los desafíos educativos que quedan pendientes

Aunque los indicadores generales muestran una posición favorable, UNICEF identificó dos cuestiones que requieren atención: la asistencia al nivel inicial y los aprendizajes en la escuela secundaria.

En el primer caso, Waisgrais señaló que la asistencia de niñas y niños de 3 y 4 años al sistema educativo se encuentra por debajo de la media nacional, pese a los esfuerzos realizados.

El segundo desafío está relacionado con los conocimientos adquiridos durante la secundaria, especialmente en matemática. Según el especialista, solo el 15% de los adolescentes de Neuquén y del país alcanza un nivel satisfactorio en esa materia, una dificultad que puede repercutir en sus oportunidades durante la vida adulta.

Estos datos plantean la necesidad de que el acuerdo se traduzca en medidas concretas, con objetivos verificables y seguimiento de los resultados en las distintas etapas educativas.

Cómo se implementará el acuerdo entre Neuquén y UNICEF

La directora provincial de Niñez y Adolescencia, Cecilia Otiñano, destacó que el compromiso permitirá trabajar con información del IPN y monitorear las áreas que necesitan mejoras.

Otiñano explicó que la cooperación busca profundizar el vínculo con UNICEF mediante datos oficiales y avanzar hacia un memorándum de entendimiento que permita establecer políticas públicas específicas junto con las áreas involucradas, principalmente Salud (Regueiro) y Educación (Martínez). Por el momento, las líneas de acción prioritarias todavía deben definirse. El seguimiento anual del índice será una herramienta para evaluar los avances, detectar brechas y orientar las intervenciones destinadas a niñas, niños y adolescentes.