Maureira marcó su postura en el Congreso: “Los derechos no pueden ser parte de una disputa política”

La diputada nacional por Neuquén, Karina Maureira, explicó su posición ante una nueva sesión del Congreso de la Nación y sostuvo que su actuación parlamentaria responde a criterios propios. En ese marco, justificó su decisión de no dar quórum y planteó la necesidad de evitar que las discusiones sobre derechos fundamentales queden condicionadas por las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

La legisladora señaló que los debates sobre discapacidad y propiedad privada requieren un tratamiento responsable y una evaluación de sus consecuencias. Según expresó, se trata de cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía y que deben analizarse más allá de las estrategias políticas de los distintos espacios.

En materia de discapacidad, Maureira adelantó que trabaja en una propuesta legislativa destinada a superar el esquema de emergencia. “No queremos que haya más que esperar una fecha para tratar el tema de la discapacidad en Argentina”, afirmó al explicar el objetivo de avanzar hacia una solución normativa de carácter permanente.

Sobre la propiedad privada, ratificó la posición de su espacio político respecto de las tierras argentinas. La diputada sostuvo que este debate debe desarrollarse con claridad jurídica y reiteró que considera necesario preservar los derechos involucrados en las decisiones que adopte el Congreso.

Maureira también destacó la importancia de la representación de Neuquén en el Congreso nacional. En ese sentido, sostuvo que su decisión de no dar quórum no debe interpretarse como un alineamiento automático con alguno de los sectores parlamentarios y afirmó: “Siempre ponemos a Neuquén por sobre todas las cosas”.