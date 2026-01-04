La empresa TBSA LATAM pondrá en marcha un programa social destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años en Añelo, luego de la aprobación del convenio firmado con el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN). La iniciativa, orientada a la prevención del consumo problemático de alcohol, drogas y apuestas, tiene como eje la actividad deportiva y la construcción de espacios comunitarios.

El acuerdo, autorizado por el organismo provincial mediante la Resolución Nº 259/25, establece que la empresa financiará la creación de infraestructura deportiva básica, la organización de talleres preventivos y actividades abiertas a la comunidad. El proyecto se desarrollará en el Distrito Energético de Añelo, zona donde el crecimiento de la actividad hidrocarburífera ha acelerado la demanda de servicios, espacios recreativos y políticas de contención social.

De acuerdo con la propuesta presentada, el programa prevé la práctica de disciplinas como fútbol, básquet y vóley, junto con instancias de formación emocional, encuentros con referentes deportivos y dispositivos de acompañamiento psicosocial. La ejecución quedará a cargo de TBSA, mientras que IJAN aportará equipos técnicos, profesionales y asesoramiento en contenidos preventivos.

“Creemos que el deporte puede ser una herramienta concreta para generar oportunidades reales y alejar a los chicos de contextos de vulnerabilidad. Invertir en la infancia es apostar al futuro y al capital humano de las comunidades donde operamos”, sostuvo Sebastián Cantero, CEO de TBSA. El directivo señaló que la experiencia busca complementar la presencia del Estado mediante alianzas público-privadas y modelos de cooperación territorial.

Un antecedente: Maximiliano Rodríguez en Panamá

En paralelo, TBSA participó recientemente en una clínica social de fútbol desarrollada en Panamá, encabezada por el exfutbolista Maximiliano Rodríguez, tres veces mundialista con la Selección Argentina. La empresa financió cupos para niños y niñas de bajos recursos, quienes accedieron a entrenamientos, actividades recreativas y espacios de transmisión de valores vinculados al deporte.

La actividad se inscribió en el Campus MR11, iniciativa que Rodríguez impulsa en distintos países de la región. La experiencia contó con el acompañamiento de empresas privadas, organizaciones culturales y representantes diplomáticos, y fue señalada por la compañía como un primer paso para adaptar el modelo a distintos contextos sociales de América Latina.

Una estrategia en construcción

Aunque los proyectos presentan escalas y necesidades diferentes, en la empresa sostienen que ambos responden a un mismo enfoque: el deporte como plataforma de intervención temprana, prevención y fortalecimiento comunitario. En Añelo, esa política tomará forma a partir de un esquema institucional con seguimiento conjunto entre sector privado y organismos del Estado; en Panamá, la intervención apareció como una prueba operativa de la propuesta en un escenario internacional.

TBSA anticipó que trabajará en la búsqueda de nuevas alianzas con empresas del sector energético, clubes deportivos, instituciones educativas y organizaciones sociales para consolidar el programa y medir su impacto en las comunidades. Las etapas siguientes incluirían la definición de un cronograma de obra y la conformación de una unidad de gestión interdisciplinaria para el seguimiento del proyecto.

Sobre TBSA

Toro Brokers S.A. (TBSA LATAM), con sede en Buenos Aires, es una empresa argentina especializada en real estate y desarrollo de infraestructura logística, con foco en potenciar la competitividad de sectores extractivos. En Vaca Muerta, actúa como impulsor de proyectos integrales orientados a resolver cuellos de botella logísticos y urbanísticos en la cuenca neuquina. La compañía promueve el desarrollo de un corredor ferroviario privado entre Bahía Blanca y Añelo, con una inversión estimada en US$ 3.000 millones a través de alianzas con empresas y fondos internacionales, con el objetivo de reducir costos logísticos y facilitar las exportaciones de crudo y GNL. Además, impulsa el Distrito Energético de Vaca Muerta junto a APIA, con una mirada puesta en la integración territorial, la sostenibilidad y la generación de oportunidades para la industria hidrocarburífera.