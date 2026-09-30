La llegada de la unidad móvil del Plan de Salud Visual a Las Lajas tendrá una novedad importante para las familias de la localidad y de la región. Además de los controles oftalmológicos habituales, este jueves 1 de octubre se realizarán evaluaciones auditivas destinadas a estudiantes de entre 10 y 17 años, con el objetivo de detectar de manera temprana posibles dificultades en la audición.

En qué horario se harán las audiometrías por orden de llegada en Las Lajas

Las audiometrías se llevarán a cabo en el consultorio N°2 del hospital Las Lajas "Dr. José Vernier", por orden de llegada y hasta completar 30 turnos. La atención se desarrollará entre las 8:30 y las 15:30.

La iniciativa forma parte de una estrategia provincial que busca ampliar el acceso a la salud en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, acercando servicios especializados a niños, niñas y adolescentes que muchas veces no cuentan con la posibilidad de realizar estos estudios de manera frecuente.

Un trabajo conjunto para llegar a cada rincón de Neuquén

Las evaluaciones auditivas se incorporan al recorrido de la unidad móvil gracias al trabajo articulado entre el Gobierno provincial, la Fundación Salud para Todos, Salud Pública, la subsecretaría de Discapacidad, el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y la Red de Abordaje Comunitario de Salud Auditiva (RACsa).

El convenio que impulsa estas acciones fue firmado en julio de 2025 por el gobernador Rolando Figueroa y permite desarrollar operativos territoriales mediante el uso de equipamiento portátil para la detección de problemas auditivos y la provisión de audífonos a quienes lo necesiten.

Se realizarán 30 audiometrías por orden de llegada entre las 8:30 y las 14:30 - Foto: Neuquén Informa

La propuesta se integra al programa nacional "Ver para ser Libres", conocido popularmente como el "colectivo de los lentes", que recorre distintas localidades realizando controles de agudeza visual, confeccionando anteojos y entregándolos en forma inmediata.

Detectar a tiempo para mejorar la calidad de vida

Desde la Fundación Salud para Todos explicaron que muchas personas conviven con dificultades auditivas sin haber recibido un diagnóstico. Por eso, el objetivo principal es identificar casos de hipoacusia o pérdida auditiva en etapas tempranas, especialmente entre estudiantes.

Las acciones ya comenzaron en Chos Malal, continuarán este jueves en Las Lajas y seguirán la próxima semana en Cutral Co.

Desde el inicio del programa en Neuquén, se realizaron 230 evaluaciones auditivas en territorio, se entregaron 74 audífonos y se equipó a 44 personas. Además, se llevaron adelante intervenciones en zonas rurales sin acceso previo a este tipo de prestaciones y se impulsaron trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cómo cuidar la salud auditiva desde la infancia

Los especialistas remarcan que la prevención es clave para evitar daños permanentes en la audición. Entre las principales recomendaciones se encuentran realizar los controles auditivos indicados por los equipos de salud, consultar ante síntomas como dolor o disminución de la audición y utilizar protección en ambientes con ruidos intensos.

También aconsejan mantener el volumen de los auriculares por debajo del 60% de su capacidad máxima y realizar pausas frecuentes durante su uso.

Por otro lado, recuerdan que no deben introducirse hisopos, palillos u otros objetos dentro del oído ni utilizar remedios caseros sin indicación médica. Ante cualquier molestia, secreción, sangrado o dificultad para escuchar, es fundamental acudir a un centro de salud.

La Red de Abordaje Comunitario de Salud Auditiva sostiene que la detección temprana y el acceso oportuno a tratamientos pueden marcar una diferencia significativa en el desarrollo educativo, social y emocional de niños y adolescentes.