Las unidades móviles del Plan de Salud Visual recorrerán distintas localidades de Neuquén durante octubre, como parte de un operativo conjunto entre los equipos de Salud nacionales y provinciales. Los colectivos funcionan como laboratorios ópticos móviles y permiten realizar controles de agudeza visual, confeccionar anteojos a partir de las recetas correspondientes y entregarlos de manera inmediata.

El cronograma de octubre comenzará el 1 de octubre en Senillosa, donde el operativo se extenderá desde el 30 de septiembre hasta ese día en el hospital local. Ese mismo 1 de octubre también se instalará en Las Lajas, mientras que el 2 de octubre llegará a Loncopué. En Plottier, la atención se realizará los días 2 y 5 de octubre, en el hospital local.

El operativo permitirá realizar controles de agudeza visual y confeccionar anteojos.

La recorrida continuará el 5 de octubre en Zapala y el 6 de octubre en Plaza Huincul, donde las unidades estarán en el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”. El 7 de octubre, en tanto, será el turno de Cutral Co, con atención en el Gimnasio Municipal General Mosconi.

En Neuquén capital, el operativo se desarrollará del 6 al 9 de octubre en el SUM de Cuenca XV. Durante esas mismas fechas también habrá atención en San Martín de los Andes, donde las unidades permanecerán los días 8 y 9 de octubre en el hospital local. El horario previsto para las jornadas será de 9 a 16.

En Neuquén capital, la atención será del 6 al 9 de octubre en Cuenca XV.

La iniciativa forma parte del programa nacional “Ver para ser Libres” y busca facilitar el acceso a controles oftalmológicos básicos y anteojos a adolescentes que no cuentan con cobertura de salud. El trabajo conjunto con los equipos provinciales permitirá ampliar la cobertura territorial y acercar la atención a distintas comunidades neuquinas.