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Salud en Neuquén

Salud Visual sigue recorriendo la provincia: localidades y fechas donde funcionarán las unidades móviles

Las unidades móviles recorrerán distintas localidades neuquinas durante los primeros días de octubre. El operativo estará destinado a adolescentes de 10 a 17 años que no tengan obra social. 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 28 de septiembre de 2026 a las 15:03
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Las unidades móviles de Salud Visual recorrerán distintas localidades neuquinas durante octubre.

Las unidades móviles del Plan de Salud Visual recorrerán distintas localidades de Neuquén durante octubre, como parte de un operativo conjunto entre los equipos de Salud nacionales y provinciales. Los colectivos funcionan como laboratorios ópticos móviles y permiten realizar controles de agudeza visual, confeccionar anteojos a partir de las recetas correspondientes y entregarlos de manera inmediata.

El cronograma de octubre comenzará el 1 de octubre en Senillosa, donde el operativo se extenderá desde el 30 de septiembre hasta ese día en el hospital local. Ese mismo 1 de octubre también se instalará en Las Lajas, mientras que el 2 de octubre llegará a Loncopué. En Plottier, la atención se realizará los días 2 y 5 de octubre, en el hospital local.

El operativo permitirá realizar controles de agudeza visual y confeccionar anteojos.

La recorrida continuará el 5 de octubre en Zapala y el 6 de octubre en Plaza Huincul, donde las unidades estarán en el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”. El 7 de octubre, en tanto, será el turno de Cutral Co, con atención en el Gimnasio Municipal General Mosconi.

En Neuquén capital, el operativo se desarrollará del 6 al 9 de octubre en el SUM de Cuenca XV. Durante esas mismas fechas también habrá atención en San Martín de los Andes, donde las unidades permanecerán los días 8 y 9 de octubre en el hospital local. El horario previsto para las jornadas será de 9 a 16.

En Neuquén capital, la atención será del 6 al 9 de octubre en Cuenca XV.

La iniciativa forma parte del programa nacional “Ver para ser Libres” y busca facilitar el acceso a controles oftalmológicos básicos y anteojos a adolescentes que no cuentan con cobertura de salud. El trabajo conjunto con los equipos provinciales permitirá ampliar la cobertura territorial y acercar la atención a distintas comunidades neuquinas.

 

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