La intervención que el Gobierno provincial ejecuta en el edificio de la Usina del Arte, en Neuquén capital, permitirá recuperar un edificio emblemático del patrimonio histórico neuquino y dotarlo de nuevos espacios destinados a la formación, la producción y la difusión artística.

Los trabajos, que registran un 70% de avance, cuentan con una inversión de 2.633 millones de pesos.

Las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y supervisaron el desarrollo y avance de la obra.

Bertoldi destacó los avances y adelantó que la obra estará finalizada en diciembre. Destacó que la recuperación de este edificio histórico permitirá sumar a Neuquén capital un espacio cultural integral, preparado para albergar distintas expresiones artísticas y generar nuevas oportunidades de encuentro, formación y producción cultural.

Cómo es la obra

El proyecto comprende la restauración, puesta en valor y refuncionalización del edificio de la primera usina eléctrica de la ciudad, además de la construcción de una ampliación para el funcionamiento del Centro de Artes Escénicas “La Usina”. En total, la intervención abarca una superficie de 1.309 metros cuadrados.

El edificio histórico fue acondicionado para funcionar como sala auditorio, con gradas rebatibles, camarines y sanitarios independientes. La ampliación incorpora espacios distribuidos en dos plantas, entre ellos un hall de acceso, salas de ensayo y talleres, oficinas administrativas, bufet con cocina, depósitos y salas de máquinas.

La propuesta arquitectónica también contempla patios interiores para favorecer la iluminación y ventilación natural, un espacio exterior destinado a actividades recreativas y polifuncionales y una terraza de expansión en planta alta.

Entre los trabajos se incluyen estructuras de hormigón armado y metálicas, cubiertas, carpinterías, revestimientos y acondicionamiento acústico para el auditorio. También se instalará un ascensor hidráulico para garantizar la accesibilidad entre las plantas.

La recuperación de la Usina del Arte se inscribe en la decisión del gobernador Rolando Figueroa de fortalecer la infraestructura pública y poner en valor espacios que forman parte de la identidad neuquina. Una inversión para que artistas, trabajadores de la cultura y toda la comunidad cuenten con un espacio propio para crear, formarse y encontrarse.