El gobernador Rolando Figueroa recorrió este lunes, junto a la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, la obra del Centro de Artes Escénicas La Usina, ubicada sobre calle San Martín 625. Los trabajos, que fueron renegociados por la actual gestión provincial y reiniciados en mayo de 2026, contemplan la restauración, ampliación y refuncionalización de la primera Usina Eléctrica de la ciudad, un edificio de la década del 20 declarado Patrimonio Histórico. La obra está a cargo de Emcopat S.A. y prevé su finalización para enero de 2027.

“Yo recuerdo que era subsecretario de Juventud y trabajaba en poder recuperar esta usina, después fue ocupada, después se avanzó y la verdad que me sorprendió hoy el nivel de la obra, las características, va a ser un punto de encuentro de todos los neuquinos”, expresó Figueroa.

Los patios funcionarán como articuladores de los espacios y el sector exterior será utilizado como un lugar recreativo y polifuncional.

Además, destacó el impacto que tendrá para la capital: “Mariano -Gaido- está feliz por eso porque se le incorpora a la ciudad otro punto cultural para poder encontrarnos y la verdad que muy contento de poder estar realizando todo esto en donde a partir de la monetización de Vaca Muerta se vuelcan en obras que verdaderamente llegan a la gente”.

Una importante inversión permitirá tener instalaciones de primer nivel

La intervención alcanza los 1.309 metros cuadrados y permitirá contar con una sala auditorio con gradas rebatibles, camarines, sanitarios independientes, hall foyer de doble altura, oficinas, salas y aulas destinadas a distintas disciplinas artísticas. Los patios funcionarán como articuladores de los espacios y el sector exterior será utilizado como un lugar recreativo y polifuncional.

Por su parte, Bertoldi explicó: “La usina de arte es un edificio que había sido inaugurado en un porcentaje muy chiquito de la sala central, pero con algunos problemas constructivos en el año 2022. Tuvimos que renegociar, en principio, el contrato con la empresa para mejorar lo que se había inaugurado en aquel momento, pero, además, para ampliar en 1.300 metros cuadrados” y agregó que “este lugar va a ser un epicentro cultural, artístico, de salas, pero también con un sistema de clases y aulas de distintas clases de arte”.