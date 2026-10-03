En el aniversario de Cipolletti, la directora de Cultura, Mariana Prgich, trazó un balance sobre el presente cultural de la ciudad y resaltó el papel que cumplen los artistas, las instituciones y los vecinos en la construcción de una identidad que, según afirmó, se fortalece año tras año.

Para la funcionaria, cada aniversario representa mucho más que una fecha en el calendario. Es una oportunidad para celebrar el crecimiento colectivo y poner en valor el trabajo realizado por la comunidad. “La ciudad no es nadie sin los vecinos y sin la gente que la compone. Entre todos hacemos un esfuerzo muy grande para que sea cada día mejor”, sostuvo.

Prgich destacó que la cultura atraviesa gran parte de la vida cotidiana cipoleña y acompaña desde los actos institucionales hasta las actividades educativas, sociales y comunitarias. En ese sentido, señaló que Cipolletti logró consolidarse como una referencia cultural en el Alto Valle gracias a una oferta amplia y diversa que alcanza a todas las edades.

Una ciudad con una fuerte identidad cultural

La directora definió a la cultura local como uno de los rasgos distintivos de la ciudad. Mencionó la presencia de escritores, músicos, actores, bailarines, artistas visuales y agrupaciones comunitarias que desarrollan actividades permanentes a lo largo del año.

“Si tuviera que definir la cultura de Cipolletti, diría que tiene la vara muy alta. Es una cultura para todos, pensada para todas las edades y todos los gustos”, aseguró.

Según explicó, el desarrollo cultural no depende únicamente de la acción municipal sino también del trabajo cotidiano de instituciones, academias, fundaciones y colectivos artísticos que generan propuestas en distintos puntos de la ciudad.

Entre los espacios que forman parte de esa estructura mencionó al Complejo Cultural Cipolletti, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, las escuelas municipales y la Casa del Escritor, además de una amplia red de organizaciones culturales independientes.

La funcionaria destacó la amplia oferta cultural, el crecimiento de la participación ciudadana y la llegada de actividades a los barrios

La cultura llega a los barrios

Uno de los aspectos destacados por Prgich fue la descentralización de las actividades culturales. Explicó que, a través de talleres barriales y programas específicos, muchas de las propuestas que se desarrollan en los espacios municipales también llegan a centros comunitarios, escuelas y otros sectores alejados del casco céntrico.

A ello se suman ciclos de música, teatro, danza, peñas y milongas que permiten a los artistas locales presentar sus producciones con apoyo técnico, difusión e infraestructura aportada por el municipio.

La funcionaria señaló que actualmente se desarrollan cerca de 50 ciclos culturales al año y que la mayoría de las actividades cuentan con acceso gratuito para garantizar la participación de toda la comunidad.

Los talleres barriales, las escuelas municipales y los ciclos artísticos permiten que las actividades culturales lleguen a distintos sectores de la ciudad y no queden concentradas únicamente en el centro

El desafío de una demanda que no deja de crecer

Lejos de señalar problemas vinculados al interés ciudadano, Prgich identificó precisamente allí uno de los principales desafíos para el área.

“La mayor dificultad es responder a la demanda”, explicó. Aseguró que el crecimiento constante de la actividad cultural genera una necesidad creciente de nuevos espacios para ensayos, clases, espectáculos y producciones artísticas.

“Hay mucha gente que quiere hacer cultura y participar. Eso nos obliga a seguir invirtiendo, escuchando y generando nuevas oportunidades”, afirmó.

Una ciudad para vivir y disfrutar

Al referirse a lo que distingue a Cipolletti dentro de la región, la directora sostuvo que pocas ciudades ofrecen una combinación tan amplia de infraestructura cultural, espacios públicos y propuestas artísticas gratuitas.

“La cultura aquí está en todos lados. Está en el arte, en el deporte, en la historia, en el museo ferroviario, en las plazas, en las esculturas y en la identidad de la gente”, expresó.

En el aniversario de la ciudad, Prgich destacó que el crecimiento cultural acompaña el desarrollo general de Cipolletti y consideró que uno de los mayores logros es haber construido una oferta accesible para toda la comunidad.

“Queremos que cada vecino tenga la posibilidad de aprender, disfrutar, recrearse y encontrarse con el arte. Esa es la cultura que queremos para Cipolletti”, concluyó.