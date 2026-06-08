Cómo será y qué establece el acuerdo entre Neuquén e YPF para desarrollar el GNL

El Gobierno de Neuquén envió hoy a la Legislatura el acta acuerdo que se firmó el 4 de junio pasado entre la Provincia y la empresa YPF para impulsar el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), una iniciativa estratégica vinculada a la producción de gas de Vaca Muerta y que debe contar con el aval legislativo correspondiente.

El acuerdo incluye garantía fiscal por un plazo de 30 años para las actividades vinculadas al proyecto en las concesiones no convencionales Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y II, condicionada a la permanencia dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Forma parte de la estrategia provincial para acelerar el desarrollo gasífero asociado a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL), una iniciativa que YPF impulsa junto a socios internacionales y que contempla mayores niveles de inversión, incremento de la producción, infraestructura dedicada y nuevas capacidades de transporte para abastecer mercados externos.

Aspectos centrales del convenio Neuquén-YPF

Entre los aspectos centrales del convenio se encuentra la definición de un régimen especial de regalías para el gas destinado a licuefacción. El esquema prevé alícuotas variables de entre el 7,5% y el 12%, según la evolución de los precios internacionales del GNL medidos a través del índice JKM (Japan Korea Marker), utilizado como referencia para el mercado asiático.

Además, se establece la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para determinadas operaciones realizadas entre Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI cuando el destino final de la producción sea la exportación.

Otro de los puntos destacados es el compromiso asumido por YPF de ejecutar obras de infraestructura o realizar aportes equivalentes por hasta 175 millones de dólares.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que el desarrollo del gas natural licuado representa una oportunidad histórica para ampliar las exportaciones, atraer inversiones de largo plazo y posicionar a la Provincia como un actor relevante en el mercado energético global. Permitirá monetizar a gran escala los recursos de Vaca Muerta.

La iniciativa permitirá incrementar la actividad económica, generar empleo, ampliar la infraestructura energética y fortalecer la competitividad de Neuquén en un contexto internacional cada vez más exigente para los grandes proyectos de exportación de hidrocarburos.

El acuerdo

El proyecto incluye un esquema de aceleración del desarrollo a mayor escala, intensidad de inversión y horizonte productivo de las concesiones no convencionales, con capacidad de generar un incremento sustancial del nivel de actividad y explotación de los recursos hidrocarburíferos, mayores volúmenes de producción, expansión de infraestructura, gasoducto de transporte y un impacto económico positivo en el mediano y largo plazo.

También reconoce que, por el contexto de alta competencia internacional y de desventajas logísticas de la Argentina, se hace necesario establecer condiciones especiales que otorguen previsibilidad y competitividad al proyecto.

El convenio alcanzó a las concesiones Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y el lote Las Tacanas, sobre las cuales YPF solicitó la conformación de cinco nuevas concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos (CENCH): Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, y Aguada Villanueva Norte.

Evaluaciones técnicas

La Provincia evaluó técnicamente los proyectos y consideró que resultan adecuados para maximizar la renta hidrocarburífera y promover el desarrollo económico provincial. YPF deberá notificar en un plazo máximo de 24 meses la decisión final de inversión y la obtención del financiamiento internacional necesario para el proyecto.

En el acuerdo, YPF asumió un compromiso de inversión en infraestructura por 175 millones de dólares, monto que podrá ejecutarse mediante obras o aportes económicos destinados a proyectos definidos con el gobierno provincial.

El acuerdo señala que esas inversiones deberán traducirse en mejoras concretas para las comunidades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero, fortaleciendo infraestructura, servicios y condiciones de vida.

El proyecto de GNL tendrá capacidad para generar un incremento sustancial de la actividad económica, mayores volúmenes de producción de gas, expansión de infraestructura dedicada y la construcción de un gasoducto específico para abastecer el complejo exportador.