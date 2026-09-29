Tres destinos de Neuquén se unen para potenciar la Ruta de los 7 Lagos todo el año

La Ruta de los 7 Lagos tiene en la FIT 2026 una presentación diferente: no se trata solamente de mostrar un recorrido turístico, sino de reunir bajo una misma propuesta a Villa Traful, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, tres destinos que comparten naturaleza, gastronomía, alojamiento y actividades, pero que buscan potenciarse de manera conjunta.

Thais Guterres, directora de NeuquénTur S.E. y gerenta general del Hotel Alto Traful, destacó desde Buenos Aires el trabajo realizado para llegar a la feria con un espacio propio dedicado al corredor: “Para nosotros es un placer estar en la FIT con el stand de la Ruta de los 7 Lagos, siendo anfitriones: Villa Traful, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, trayendo lo mejor de esa ruta”, explicó Guterres en diálogo con Mejor Informado.

El stand reunió durante la feria propuestas de los tres destinos y busca llegar tanto al público argentino como a visitantes internacionales. La programación combina gastronomía, degustaciones, experiencias y acciones de promoción, en una estrategia que apunta a mostrar el corredor como una propuesta turística integrada.

Para Guterres, haber llegado a la FIT con esta propuesta es el resultado de un proceso de articulación entre destinos que debieron encontrar un objetivo común.

“Es todo un trabajo en equipo que hay detrás. Estamos hablando de tres destinos, pensando distinto y de alguna manera convirtiendo para un único objetivo que es comunicar todo lo que nosotros tenemos”, señaló.

La funcionaria y empresaria remarcó que esa integración se sostiene también en los puntos que los tres destinos tienen en común: gastronomía, deporte y alojamiento, entre otras propuestas que forman parte de la experiencia del corredor.

“Para nosotros fue un trabajo en equipo. Y acá, desde la FIT, está siendo lo mismo, porque somos nosotros los destinos, las activaciones, con acciones de degustación de vinos, con activación gastronómica, nosotros atendiendo”, sostuvo.

La propuesta busca además transmitir la identidad de quienes trabajan en cada uno de esos destinos. “Se ve mucho la pasión que hay detrás de cada uno de nosotros”, afirmó Guterres.

El principal objetivo hacia adelante está definido: posicionar la Ruta de los 7 Lagos en todas las estaciones del año.

Una vidriera frente al público y a los profesionales

Durante el fin de semana, el stand recibió al público general y permitió un contacto directo con potenciales visitantes. Según Guterres, una de las principales respuestas estuvo vinculada con el interés por conocer dónde se encuentran los destinos, qué posibilidades de alojamiento ofrecen y cómo recorrer el corredor.

“Hubo mucha interacción y realmente interesados en entender dónde estamos ubicados, las oportunidades de hotelería. Realmente fue algo espectacular”, describió. Para Guterres, la FIT representa una vidriera especialmente relevante para un producto que reúne diferentes destinos de la Patagonia neuquina.

“Esto es una gran vidriera en una posición muy privilegiada, hablando de esta ruta, hablando de este destino de Neuquén, la Ruta de los 7 Lagos”, señaló.

La dinámica de la feria también cambia a partir del lunes, cuando el público general deja lugar a una mayor presencia de profesionales del sector y a las rondas de negocios.

“Sobre todo sábado y domingo, con público en general. Ya el lunes es distinto porque hay profesionales de cada área y las acciones son otras, más puntuales con aquellos que vienen a realizar rondas de negocios y proyectar acciones a futuro”, explicó.

Ese cambio de público representa también una oportunidad para pasar de la promoción directa a la generación de vínculos comerciales y proyectos para las próximas temporadas.

El desafío: que los 7 Lagos se recorran durante todo el año

El principal objetivo hacia adelante está definido: posicionar la Ruta de los 7 Lagos en todas las estaciones del año. Guterres explicó que cada temporada presenta oportunidades diferentes para públicos distintos. El verano concentra buena parte de la demanda nacional, mientras que el invierno representa una oportunidad particularmente importante para el turismo internacional.

“Estos tres destinos tenemos un gran desafío: posicionar esta Ruta de los 7 Lagos en todas las estaciones del año”, afirmó.

La estrategia también contempla fortalecer la presencia de Villa Traful dentro de ese circuito turístico. En ese sentido, Guterres destacó el impacto que puede tener la mejora de la conectividad vial para integrar al destino con el corredor.

“Posicionar también Villa Traful y esta conexión con los 7 Lagos, porque ahora también llegando el asfalto a Villa Traful nos da otra conectividad”, explicó.

La conexión entre Villa Traful y el corredor de los 7 Lagos se realiza a través de la Ruta Provincial 65; actualmente el acceso todavía incluye un tramo de ripio, por lo que la evolución de las obras de pavimentación es un factor relevante para la integración vial del destino.

La apuesta, entonces, excede la promoción de un paisaje reconocido: busca convertir una ruta escénica y sus destinos asociados en un producto turístico capaz de generar movimiento durante todo el año, articulando naturaleza, alojamiento, gastronomía, deporte y nuevas experiencias.

“Es un trabajo hermoso y en conjunto”, resumió Guterres desde la FIT 2026.

Y dejó abierta la invitación para quienes todavía no conocen el corredor: “Invitamos a todos a que vengan a conocer esta hermosa Ruta de los 7 Lagos, los esperamos a todos a conocer esta hermosa región”.