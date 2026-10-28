“Vaca Muerta despierta interés en Italia”: el cónsul destacó las oportunidades para inversores italianos en Neuquén

El cónsul general de Italia, Nicola Bazzani, visitó Neuquén con una agenda que incluyó atención consular, reuniones con autoridades y encuentros con representantes de la colectividad italiana. Durante su estadía, el funcionario italiano explicó las principales vías para gestionar la ciudadanía y convocó a los ciudadanos italianos residentes en Argentina a participar de las elecciones de los Comités de los Italianos en el Exterior (Comitati degli Italiani all'Estero o por su sigla COM.IT.ES.)

Entre el martes y el viernes, el equipo consular previó atender a 100 personas para tramitar pasaportes, mientras que Bazzani destinó dos jornadas a recibir a 30 familias que buscan reconocer la ciudadanía italiana de sus hijos menores. La actividad permite acercar servicios a los residentes de Neuquén que, de otro modo, deberían trasladarse hasta la sede consular de Bahía Blanca para determinados trámites.

La visita también tuvo un componente económico: el funcionario manifestó su interés en profundizar los vínculos empresariales con la provincia, en particular por las oportunidades que abre el desarrollo de Vaca Muerta. En paralelo, recordó que el 4 de noviembre vence el plazo para solicitar la inclusión en el padrón electoral de los COM.IT.ES., cuyos votos por correo deberán llegar al consulado hasta el 4 de diciembre.

Qué trámites consulares se realizaron en Neuquén

La agenda de Nicola Bazzani combinó servicios documentarios con reuniones institucionales. Además de la atención para pasaportes y ciudadanía, el cónsul tenía previsto reunirse con el jefe de Gabinete del Gobierno provincial, Juan Luis Ousset, y visitar el Concejo Deliberante de Neuquén capital.

El funcionario agradeció la recepción de las autoridades y destacó el encuentro con la colectividad italiana en el Círculo Cultural Italia, encabezado por Gaetano Amato.

La modalidad itinerante busca acercar parte de la atención consular a quienes viven lejos de la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Para las familias, esto representa una oportunidad de realizar gestiones sin afrontar un viaje, aunque no implica que todos los trámites puedan resolverse durante una misma visita.

Ciudadanía italiana: quiénes pueden iniciar el trámite

Durante la entrevista, Bazzani identificó dos grandes situaciones vinculadas con el reconocimiento de la ciudadanía italiana.

1. Hijos menores de ciudadanos italianos. El cónsul explicó que existen procedimientos para que los progenitores declaren su voluntad de que sus hijos menores adquieran la ciudadanía. La vía aplicable depende de la situación familiar y de los requisitos previstos en la normativa vigente.

2. Ciudadanía por descendencia o derecho de sangre (ius sanguinis). El funcionario mencionó los casos en los que el vínculo familiar se remonta a un padre, una madre, un abuelo o una abuela italianos. Sin embargo, no alcanza con tener un antepasado italiano para obtener automáticamente el reconocimiento: las condiciones actuales deben evaluarse según la documentación, la línea de descendencia y las disposiciones legales aplicables.

Bazzani señaló que el consulado otorga semanalmente diez turnos para iniciar presencialmente en Bahía Blanca los trámites de reconstrucción de ciudadanía por descendencia.

Estas son las dos grandes categorías según la ley vigente”.

La recomendación para quienes estén reuniendo partidas de nacimiento, matrimonio o defunción es consultar primero los requisitos oficiales y verificar si su caso encuadra en alguna de las vías disponibles. Las modificaciones normativas de 2025 introdujeron cambios relevantes en el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia, por lo que conviene evitar decisiones basadas únicamente en la historia familiar.

Elecciones italianas 2026: cómo participar desde Argentina

Otro de los ejes de la visita fue la renovación de los Comités de los Italianos en el Exterior (COM.IT.ES.), organismos que representan a la comunidad italiana residente fuera de su país ante las representaciones consulares y diplomáticas.

Bazzani explicó que los ciudadanos italianos pueden elegir a sus representantes para que transmitan sus inquietudes al consulado y al Gobierno de Italia.

El calendario electoral contempla dos fechas clave:

Hasta el 4 de noviembre de 2026 : plazo para solicitar la inscripción en el padrón electoral específico y recibir el material para votar.

Hasta el 4 de diciembre de 2026: fecha límite para que el consulado reciba el sobre electoral con el voto por correspondencia.

La inscripción no es automática para esta elección: los ciudadanos deben solicitar expresamente su inclusión en el listado electoral. Además, deben cumplir las condiciones correspondientes, entre ellas residir e integrar el registro AIRE de la circunscripción consular durante el período requerido.

La convocatoria es relevante para los italianos que viven en Neuquén y otras localidades de la jurisdicción de Bahía Blanca, ya que permite participar de la representación institucional de la comunidad sin viajar a Italia.

Cómo comunicarse con el Consulado General de Italia en Bahía Blanca

Para consultar por ciudadanía, pasaportes, turnos y elecciones, el consulado dispone de canales oficiales de atención.

Sitio web: consbahiablanca.esteri.it.

Trámites y servicios consulares: el portal oficial reúne los requisitos y las instrucciones para cada gestión.

Consultas electorales: la información específica sobre las elecciones de los Com.It.Es. se encuentra en la sección electoral del sitio.

FAST IT: el portal de los italianos en el exterior permite realizar distintas gestiones consulares y consultar servicios vinculados con el registro de ciudadanos.

En materia electoral, Bazzani también mencionó un canal de correo electrónico específico. Para evitar errores en la dirección, se recomienda obtenerla directamente de la sección oficial de elecciones del consulado, donde se publican las instrucciones vigentes.

Vaca Muerta y los vínculos empresariales con Italia

La agenda de Bazzani no se limitó a los trámites de documentación. El cónsul destacó el potencial económico de Neuquén y el crecimiento de la actividad hidrocarburífera, con especial atención a las inversiones italianas en el sector oil and gas.

Según explicó, el consulado trabaja junto con la Embajada de Italia en Buenos Aires para facilitar encuentros entre compañías, brindar información y acompañar gestiones ante instituciones locales. Ese apoyo también puede alcanzar a empresas y trabajadores italianos radicados en la provincia.

Nosotros estamos, en conjunto con la Embajada en Buenos Aires, a disposición para fomentar vínculos business to business, de negocio a negocio”.

El interés empresarial abre una línea de trabajo que excede la actividad energética: el funcionario también hizo referencia a inversiones inmobiliarias y a otros sectores productivos. En una provincia atravesada por la expansión de Vaca Muerta, la vinculación con compañías extranjeras puede traducirse en oportunidades de cooperación, prestación de servicios y desarrollo de proveedores.

Una visita que conecta trámites, comunidad y negocios

La agenda de Nicola Bazzani permitió acercar servicios consulares a Neuquén y reforzar el contacto con las instituciones y asociaciones italianas. Al mismo tiempo, dejó información práctica para quienes buscan tramitar la ciudadanía o participar de las elecciones de sus representantes en el exterior.

Los próximos pasos dependerán de cada gestión: las familias deberán verificar los requisitos de ciudadanía, quienes necesiten pasaporte tendrán que consultar las vías de atención disponibles y los ciudadanos italianos interesados en votar deberán completar su inscripción antes del 4 de noviembre.

La visita también dejó planteada la intención de profundizar el intercambio institucional y empresarial entre Italia y Neuquén, en una provincia cuyo desarrollo energético concentra parte del interés inversor extranjero.