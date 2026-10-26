La Municipalidad de Neuquén y la Provincia avanzan en la segunda etapa del Distrito 6 de la meseta neuquina, un proyecto que contempla 403 lotes unifamiliares con servicios básicos para el desarrollo de viviendas. Las obras están próximas a finalizar y, de acuerdo con las autoridades, restan completar las últimas tareas de la red eléctrica.

El avance fue informado durante una recorrida por el predio de la que participaron la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini; la ministra provincial de Infraestructura, Tanya Bertoldi; y el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata.

La previsión oficial es que los trabajos concluyan en poco más de un mes. Sin embargo, esa estimación corresponde a la finalización de las obras y no confirma una fecha de adjudicación o entrega de los terrenos a las familias.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata(izquierda); la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi (centro); y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini (derecha) estimaron que las obras estarían concluidas en 30 días - Foto: Municipalidad de Neuquén

Qué servicios tendrán los 403 lotes del Distrito 6

El proyecto contempla la instalación de las redes de agua potable, gas, electricidad y cloacas, además de desagües pluviales y cordón cuneta. Según explicó Zapata, la mayor parte de la infraestructura ya está terminada y actualmente se ejecutan las últimas tareas vinculadas con la red eléctrica.

La provisión de estos servicios es una condición central para avanzar en la urbanización y permitir que los futuros adjudicatarios proyecten la construcción de sus viviendas.

Los terrenos se encuentran en tierras que anteriormente pertenecían al Foro de la Meseta. Para desarrollar el sector, se firmaron convenios que permitieron avanzar con la urbanización en el marco del trabajo conjunto entre el Municipio, la Provincia y esa organización.

El plan de lotes busca responder a la demanda habitacional

Durante la recorrida, Pasqualini sostuvo que el acceso a la tierra con infraestructura forma parte de las principales políticas públicas de la Municipalidad de Neuquén.

“Ya llevamos entregados alrededor de 5.000 lotes y esta iniciativa acompaña la decisión de la ciudad de no tener más tomas ni barrios informales”, afirmó la funcionaria.

También señaló que la llegada diaria de entre 70 y 100 personas a la provincia, según los datos que mencionó, incrementa la necesidad de generar alternativas habitacionales. En ese contexto, destacó el funcionamiento del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat y describió su situación financiera como ordenada y superavitaria.

La urbanización planificada busca ofrecer terrenos con infraestructura básica y ampliar las alternativas para las familias que necesitan acceder a la tierra. No obstante, la finalización de las redes de servicios no implica por sí sola que los lotes estén adjudicados o que las viviendas puedan comenzar a construirse de inmediato.

Neuquén Integra: los nuevos desarrollos junto a la Provincia

La ministra Tanya Bertoldi explicó que la segunda etapa del Distrito 6 forma parte de Neuquén Integra, un programa que articula acciones entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén.

La iniciativa incluye tanto nuevos desarrollos urbanos como la consolidación de asentamientos irregulares mediante procesos de regularización y la incorporación de servicios esenciales.

Bertoldi también anticipó que en los próximos días se dará a conocer la entrega de más de 1.100 lotes en otro sector cercano al hospital Norpatagónico. La funcionaria no precisó en la información difundida la fecha de entrega, la ubicación exacta de los terrenos ni el mecanismo de adjudicación.

El anuncio amplía las expectativas sobre la continuidad de los proyectos de acceso a la tierra que desarrollan ambos niveles del Estado en la capital provincial.

Antecedentes: la primera etapa del Distrito 6

La segunda etapa se suma a un proceso de urbanización que ya tuvo avances concretos en la meseta neuquina. En septiembre de 2024, la Municipalidad y el Gobierno provincial entregaron 367 lotes con servicios correspondientes a la primera etapa del Distrito 6, en el sector de Casimiro Gómez y Cabellera del Frío.

Además, en enero de 2026, Zapata había informado que el plan municipal para ese año contemplaba 1.545 lotes con servicios en distintos sectores de Neuquén, incluida la segunda etapa del Distrito 6. Esa cifra corresponde a la planificación general anunciada entonces y no debe confundirse con la cantidad de terrenos de esta obra en particular.